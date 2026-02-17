El Niño podría volver este verano y traería sequías e inundaciones

martes, febrero 17, 2026

Científicos advierten que el fenómeno climático de El Niño podría reaparecer este verano, con posibles impactos extremos como sequías en algunas regiones e intensas lluvias en otras.

Modelos climáticos recientes indican que el fenómeno de El Niño podría regresar en los próximos meses, generando efectos significativos en distintas partes del mundo. Este evento se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, lo que altera patrones de lluvia y temperatura a escala global.

Durante sus fases más intensas, El Niño puede provocar lluvias torrenciales en ciertas regiones y sequías severas en otras. En América, históricamente ha estado asociado a inundaciones en la costa pacífica de Sudamérica y a condiciones secas en zonas del Caribe y Centroamérica. También influye en la temporada de huracanes y en el comportamiento de fenómenos extremos.

Expertos señalan que, aunque aún no se confirma oficialmente su intensidad, los indicadores oceánicos y atmosféricos muestran señales compatibles con un posible desarrollo del fenómeno hacia el verano. De concretarse, los gobiernos deberán activar planes de prevención para mitigar daños en infraestructura, agricultura y abastecimiento de agua.

La experiencia reciente demuestra que los impactos pueden ser significativos tanto en términos económicos como sociales. Por ello, la vigilancia constante y la planificación anticipada serán claves en los próximos meses.

Relevancia para Ecuador:

Ecuador es uno de los países históricamente más afectados por El Niño. Su eventual retorno obliga a reforzar sistemas de alerta temprana y preparación ante posibles inundaciones o pérdidas agrícolas.

Foto de portada: Una tormenta en California durante una fase anterior del fenómeno de El Niño, que tiene influencia climática a nivel global.

Crédito: David McNew / Getty Images / The New York Times