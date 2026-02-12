Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: avances, desafíos y brecha persistente

jueves, febrero 12, 2026

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se conmemoró ayer, en medio de llamados globales para cerrar la brecha de género en áreas STEM. Aunque la participación femenina ha crecido, las mujeres siguen representando apenas el 35 % de los graduados en estas disciplinas.

Cada 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha promovida por Naciones Unidas para visibilizar la desigualdad persistente en los campos científicos y tecnológicos. Según datos de la UNESCO, las mujeres representan solo el 35 % de los graduados en disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), una cifra que evidencia avances, pero también profundas brechas estructurales.

En muchos países, la participación femenina disminuye progresivamente a medida que se avanza en la carrera científica, especialmente en áreas como ingeniería, física o tecnología digital. A esto se suman factores culturales, estereotipos de género y dificultades para conciliar la vida profesional y familiar.

Organismos multilaterales y universidades han impulsado programas de mentoría, incentivos académicos y campañas educativas para fomentar vocaciones científicas desde edades tempranas. La presencia de mujeres en puestos de liderazgo científico también ha crecido, aunque todavía es reducida frente a sus pares masculinos.

El debate actual no solo gira en torno al acceso, sino también a la permanencia y reconocimiento del trabajo femenino en la ciencia. Diversos estudios sostienen que equipos diversos generan mayor innovación y mejores resultados en investigación.

El desafío, coinciden expertos, es estructural: requiere políticas públicas sostenidas, educación inclusiva y un cambio cultural que rompa barreras históricas.

Relevancia para Ecuador:

Ecuador enfrenta retos similares en la participación femenina en STEM. Impulsar programas de educación científica para niñas y jóvenes puede fortalecer la competitividad del país, fomentar innovación y cerrar brechas de género en sectores estratégicos.

