martes, febrero 24, 2026

Fabián Corral recurre a una poderosa metáfora popular —“como diablo en botella”— para retratar la ansiedad colectiva, el caudillismo fallido y la impaciencia política que marcan nuestro tiempo. Un texto irónico y agudo sobre una sociedad que espera redentores mientras gira atrapada en su propia incertidumbre.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Imagínese, lector, el diablo encerrado en una botella, haciendo piruetas por salir, agotándose en infinitas vueltas y revueltas, idas y venidas, inflamado por la ira, agobiado por la impotencia, con la soberbia enredándose en la cola, sin aceptar que caducó su poder, herido en su orgullo, desconcertado, furibundo a ratos, e implorante en otros.

“Como diablo en botella” es un dicho nacido de la sabiduría popular y de la aguda capacidad que tiene la gente para retratar a personajes y circunstancias; es evidencia de su mortífero talento para el sarcasmo; es una genial caricatura; es una pincelada que retrata a los que andan por allí sin saber cómo romper los candados, evadir los cerrojos y fugar para siempre, o salir para hacer daño. Es, además, alusión al inquieto, al que no sabe vivir si no es dominado por la ansiedad y perturbado por la impaciencia, y al atolondrado.

“Como diablo en botella” están los candidatos en vísperas de elecciones, los conductores atrapados por el tráfico, los ejecutivos bajo la presión de la agenda, los enamorados sin respuesta, los padres angustiados por el hijo farrista que no llega, los empleados aquejados por el síndrome del fin de mes. Como diablo en botella pasamos estos días de incertidumbre, pendientes de que algo cambie, de que se despeje el panorama, de que nos digan, al fin, si hay crisis o no, y de cómo se avizoran los próximos años, de si estamos a la orilla de la felicidad o a las puertas del infierno. Estamos esperando que algún dedo portentoso nos señale el porvenir, porque, desde que somos sociedad y desde que ensayamos sin fortuna esto de ser república, nos habituamos a los redentores, y cuando no llegan, o si fallan, pues, a vivir como diablos en botella, o… esperando a Godot.

La proliferación de diablos en botella –impacientes, vociferantes, nostálgicos de la plenitud gratuita y de la fortuna fácil– se explica por la enormidad de caudillismos fallidos y por la cantidad de aspirantes a jefaturas supremas, y porque la sociedad y el Estado prometieron mucho y para siempre, porque el síndrome del éxito envenenó los valores de modestia, paciencia, honradez y austeridad, por la proliferación del vicio de prometer y de la ingenuidad de creer, y por aquello de que “tengo todos los derechos y ninguna obligación”.

Diablos en botella abundan en este tiempo. Están inquietos por la riqueza fácil, por aparecer y prevalecer, por hablar y por mentir, por ser alcaldes, por decir lo que se les ocurra, por incursionar en cualquier sitio, por mandar, por adquirir la prestancia que el estrecho espacio de la botella les niega.

Concluidos los días de la abundancia, evaporadas las ilusiones del progreso sin límites, con los pies en la tierra y de vuelta del consumismo desaforado a los tiempos de forzada austeridad, muchos diablos en botella se dan volantines suspirando por la venida de algún nuevo Aladino que rompa el corcho, los libere de las ataduras de la realidad, restaure la ficción del mundo feliz, y los lleve al paraíso como corresponde: de la mano, gratis y en primera.

Artículo publicado en EL UNIVERSO el 5 de febrero de 2026