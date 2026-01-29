LOADING

UTPL inaugura su Complejo Deportivo y Cultural para fortalecer el bienestar integral universitario

Redacción
jueves, enero 29, 2026
El nuevo espacio integra canchas deportivas, salas culturales, áreas de bailoterapia, el moderno “Edificio X” con gimnasio, zonas recreativas y servicios de Fisioterapia y Nutrición, consolidándose como un eje estratégico para la salud física, psíquica y espiritual de la comunidad universitaria.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) inauguró hoy su Complejo Deportivo y Cultural, una inversión estratégica orientada a promover el bienestar integral de estudiantes, docentes y personal administrativo, como parte esencial de su modelo educativo.

El rector, Santiago Acosta Aide, destacó que este complejo busca fortalecer la vida comunitaria. “Queremos que este complejo sea ante todo un espacio de encuentro, donde las personas se reconozcan, dialoguen y compartan experiencias. En una época marcada por la prisa, la universidad quiere ofrecer ámbitos que favorezcan relaciones personales auténticas, el sentido de pertenencia y la construcción de comunidad”, expresó.

Desde su enfoque humanista, la UTPL concibe el bienestar como parte de su razón de ser. “Todo lo que la universidad desarrolla está pensado desde la persona, en todas sus dimensiones”, afirmó Mónica Calva Flores, directora general de Misiones Universitarias.

El complejo alberga más de 13 clubes deportivos, culturales, religiosos y tecnológicos, que promueven hábitos saludables, disciplina y desarrollo personal. Entre sus integrantes destacan deportistas como Vanessa Balbuca, estudiante de Medicina y parte de la delegación ecuatoriana en los Juegos Mundiales Universitarios FISU Alemania 2025.

La mayoría de las actividades son gratuitas para los estudiantes, mientras que el gimnasio ofrece tarifas subvencionadas para toda la comunidad universitaria, con atención de lunes a viernes, de 7:00 a 21:00.

Con esta inauguración, la UTPL consolida entornos seguros, comunitarios e inspiradores que fortalecen el desarrollo humano integral y el bienestar universitario.

