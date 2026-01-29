Trump amenaza a Irán con un ataque militar similar al que lanzó en Venezuela: “Con violencia, si es necesario”

jueves, enero 29, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión internacional al advertir que podría ordenar un ataque militar contra Irán si considera que sus intereses estratégicos están en riesgo, evocando acciones previas ejecutadas durante su mandato.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Donald Trump lanzó una nueva y contundente advertencia contra Irán, al señalar que no descarta un ataque militar “con violencia, si es necesario”, en un mensaje que recuerda operaciones ejecutadas por Estados Unidos durante su anterior gobierno. Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente y en plena campaña electoral, donde la política exterior vuelve a ocupar un lugar central en su discurso.

El mandatario afirmó que Irán “entiende solo el lenguaje de la fuerza” y sugirió que una respuesta militar podría ser inevitable si Teherán continúa desafiando los intereses estadounidenses o de sus aliados estratégicos. Aunque no anunció una acción inmediata, sus palabras generaron preocupación en la comunidad internacional, especialmente por el impacto que tendría una escalada militar en una región ya marcada por conflictos prolongados.

Analistas internacionales advierten que este tipo de mensajes incrementa la inestabilidad geopolítica y eleva el riesgo de confrontaciones indirectas, especialmente en escenarios donde operan fuerzas aliadas o grupos afines a Irán. Además, recuerdan que cualquier acción militar tendría consecuencias económicas globales, particularmente en los mercados energéticos.

Desde Teherán, las autoridades iraníes rechazaron las amenazas y reiteraron que responderán “con firmeza” ante cualquier agresión. En paralelo, varios gobiernos europeos llamaron a la prudencia y al restablecimiento del diálogo diplomático como única vía para evitar una crisis mayor.

La retórica de Trump vuelve así a colocar a Irán en el centro del debate internacional y anticipa que la política exterior será uno de los ejes más sensibles del escenario global en los próximos meses.

Relevancia para Ecuador:

Un eventual conflicto entre Estados Unidos e Irán tendría efectos directos en la economía mundial, especialmente en los precios del petróleo, un factor clave para la economía ecuatoriana y para la estabilidad fiscal del país.

Foto de portada: Buques de guerra de la Armada de Estados Unidos navegan en formación durante maniobras militares.

Crédito: Imagen generada con inteligencia artificial para Dialoguemos.ec