Revista “Perspectivas de Investigación” de la UTPL recibe galardón de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador

viernes, enero 30, 2026

La distinción reconoce el impacto alcanzado por la publicación al consolidarse como un espacio de referencia para la divulgación científica, con contenidos que articulan rigor académico, narrativa periodística y compromiso social, al trasladar la investigación a un lenguaje cercano a la sociedad

En una ceremonia realizada en Quito, la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador (UNP), el gremio periodístico más antiguo del país, otorgó a la revista Perspectivas de Investigación de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) el Premio Nacional de Periodismo “Eugenio Espejo” 2025, en la categoría de Comunicación Institucional y Organizacional.

El reconocimiento se entregó durante la Sesión Solemne por los 86 años de creación de la UNP y destaca el aporte de la UTPL a la divulgación científica de calidad, así como su compromiso por acercar el conocimiento académico a la ciudadanía. Con este galardón, la Universidad consolida su liderazgo en la promoción de una cultura científica con impacto social a escala nacional.

Karina Valarezo, directora general de Comunicaciones de la UTPL y miembro del Consejo Editorial; así como Javier Vázquez y Kruzkaya Ordóñez, integrantes del equipo editorial de la revista, recibieron la estatuilla y el diploma de honor ante autoridades nacionales y referentes del periodismo ecuatoriano. El jurado destacó una estrategia editorial que logra tender puentes entre la investigación científica y la sociedad, transformando hallazgos académicos en contenidos accesibles y relevantes para el debate público.

Conocer para ser sostenibles

Durante el acto de premiación, Javier Vázquez, editor de Perspectivas de Investigación, dedicó el reconocimiento a la comunidad investigadora que da vida a cada edición de la revista y subrayó la misión que orienta su línea editorial.

“Este premio ratifica que Ecuador es un país de investigación, un territorio de descubrimientos constantes donde cada año nos sorprendemos con nuevas especies, soluciones basadas en la naturaleza y compuestos químicos inéditos. Este galardón es un reconocimiento a la urgencia de contar esas historias. En la UTPL creemos que la ciencia debe ser un bien público y trabajamos bajo la premisa no solo acercando la ciencia a la sociedad, sino atrayendo a la sociedad hacia la ciencia”, afirmó Vázquez

Un año de ciencia con impacto social

El Premio Eugenio Espejo valora la excelencia, el rigor periodístico y la contribución al interés público. Estos principios marcaron las ediciones de Perspectivas de Investigación durante 2025, en las que se abordaron temas clave para el Ecuador:

Sostenibilidad y biodiversidad: investigaciones sobre gestión de riesgos frente a incendios e inundaciones, revalorización de desechos mineros para la construcción y hallazgos botánicos de alto valor científico, como la especie Spirotheca zapotillana.

investigaciones sobre gestión de riesgos frente a incendios e inundaciones, revalorización de desechos mineros para la construcción y hallazgos botánicos de alto valor científico, como la especie Spirotheca zapotillana. Realidad social y democracia: análisis críticos sobre la crisis de seguridad, la desigualdad económica y los desafíos de la democracia en contextos de polarización social.

análisis críticos sobre la crisis de seguridad, la desigualdad económica y los desafíos de la democracia en contextos de polarización social. Innovación y transformación digital : reflexiones sobre los dilemas éticos de la inteligencia artificial, el crecimiento de las fintech y el fenómeno de los Edugrammers, que están transformando los modelos de aprendizaje en América Latina.

: reflexiones sobre los dilemas éticos de la inteligencia artificial, el crecimiento de las fintech y el fenómeno de los Edugrammers, que están transformando los modelos de aprendizaje en América Latina. Salud y bienestar: divulgación de estudios sobre seguridad alimentaria y salud pública, incluyendo herramientas basadas en IA para el análisis de deficiencias vitamínicas y evaluaciones de los efectos genéticos de los agroquímicos en la población.

Con este reconocimiento, la UTPL reafirma que su estrategia de Cultura Científica no solo es pionera, sino que se consolida como un referente nacional en divulgación científica de calidad.

Sobre la publicación

Perspectivas de Investigación es una revista de divulgación científica, orientada a acercar la producción académica al público general mediante contenidos rigurosos, accesibles y de alto valor social. Con más de diez años de trayectoria editorial, la publicación se ha consolidado como un referente nacional en comunicación científica, articulando investigación, narrativa periodística y compromiso con el interés público. Se edita de forma bimensual y está disponible para lectura gratuita en formato digital, además de circular junto a la revista Vistazo, ampliando su alcance a nivel nacional. Estudiantes, docentes, investigadores y ciudadanía pueden acceder a sus ediciones en: culturacientifica.utpl.edu.ec.