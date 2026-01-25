Premios Óscar 2026: estos son los nominados a las principales categorías de la gala

domingo, enero 25, 2026

La Academia de Hollywood dio a conocer la lista de nominados a los Premios Óscar 2026, destacando producciones que marcaron el año cinematográfico y anticipando una gala con alta expectativa internacional.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció oficialmente a los nominados a los Premios Óscar 2026, uno de los eventos más esperados de la industria del cine a nivel mundial. La lista incluye a destacadas producciones de ficción y no ficción, así como interpretaciones que han recibido elogios de la crítica especializada.

Las principales categorías, como Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor y Mejor Actriz, reflejan la diversidad de propuestas narrativas y estéticas que marcaron el último año. También se evidencia una mayor presencia de producciones internacionales y de plataformas de streaming, una tendencia que se consolida en la industria.

La gala, que se celebrará en las próximas semanas en Los Ángeles, promete una competencia reñida y una alta audiencia global. Además del reconocimiento artístico, los Óscar continúan siendo un termómetro de los cambios culturales y tecnológicos que atraviesa el cine contemporáneo.

Relevancia para Ecuador:

Los Premios Óscar tienen un impacto directo en la distribución y consumo cinematográfico en Ecuador, influyendo en carteleras, plataformas digitales y en el interés del público por el cine internacional y de autor.

Foto de portada: Estatuillas de los Premios Óscar, símbolo del máximo reconocimiento de la industria cinematográfica mundial.

Crédito: Getty Images