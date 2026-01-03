Operación relámpago en Venezuela: así fue la captura y extracción de Nicolás Maduro

sábado, enero 3, 2026

Una operación militar ejecutada durante la madrugada marcó un punto de quiebre histórico en Venezuela. Nicolás Maduro fue capturado y sacado del país en medio de ataques selectivos, un vacío de poder inmediato y reacciones internacionales encontradas. Esto es lo que se sabe —y lo que aún está en disputa— sobre las primeras horas del día después.

Una madrugada bajo fuego

Desde la madrugada, Caracas y varias zonas del centro del país registraron explosiones, sobrevuelos de aeronaves militares y fuertes incendios. Videos difundidos en redes sociales mostraron columnas de humo visibles desde distintos puntos de la capital.

Cómo se ejecutó la operación

De acuerdo con información oficial estadounidense, la acción combinó ataques aéreos selectivos y una intervención terrestre breve, con el objetivo central de capturar a Nicolás Maduro sin prolongar combates urbanos.

La captura y extracción

El presidente de Estados Unidos confirmó que Maduro fue detenido y sacado de Venezuela en una aeronave militar, con destino fuera del país. Hasta ahora, no se han difundido imágenes oficiales del traslado, lo que mantiene abiertas dudas sobre su paradero exacto.

Cargos que enfrentaría

Maduro enfrenta acusaciones federales previas en Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico, conspiración criminal y vínculos con organizaciones armadas. Las autoridades judiciales estadounidenses aseguran que los procesos seguirán su curso.

Reacciones internacionales

Países aliados del chavismo denunciaron una violación de la soberanía venezolana.

Gobiernos de la región pidieron evitar una escalada militar.

Sectores opositores venezolanos calificaron lo ocurrido como “el fin de una etapa autoritaria”.

Relevancia para Ecuador

La captura de Nicolás Maduro tiene implicaciones directas para Ecuador, tanto en el plano regional como en el interno. Venezuela ha sido uno de los principales focos de inestabilidad política y migratoria de América del Sur, y cualquier cambio abrupto en su estructura de poder puede impactar en los flujos migratorios, la seguridad fronteriza y la dinámica regional.

Además, Ecuador mantiene vínculos diplomáticos, comerciales y humanitarios con Venezuela, por lo que una transición desordenada o violenta podría incrementar presiones sociales y económicas en el país. El desenlace de este proceso será clave para la estabilidad de la región andina y para los esfuerzos de integración democrática en América Latina.

Foto de portada: Incendios y columnas de humo fueron visibles en sectores de Caracas durante la madrugada en que se confirmó la captura de Nicolás Maduro.

Crédito: Agencias de noticias