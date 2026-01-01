Los 10 mejores libros de 2025, según The New York Times

jueves, enero 1, 2026

El equipo de reseñas literarias de The New York Times seleccionó los diez libros más destacados de ficción y no ficción de 2025.

Como cada año, el equipo de críticos literarios de The New York Times publicó su lista de los mejores libros de 2025, un balance que refleja las principales preocupaciones culturales, sociales y políticas del momento.

La selección incluye novelas y obras de no ficción que sobresalieron por su calidad narrativa, profundidad temática y capacidad para dialogar con los lectores. Los títulos elegidos abordan temas como identidad, memoria, poder, ciencia, historia y transformación social, confirmando la vitalidad del panorama editorial internacional.

Más allá de estilos y géneros, el listado evidencia una literatura comprometida con su tiempo, capaz de ofrecer reflexión y emoción en un mundo marcado por cambios acelerados.

Este ranking se ha convertido en una referencia global para lectores, editores y autores, y suele influir en tendencias de lectura a nivel internacional.

Relevancia para Ecuador

La difusión de grandes obras literarias fortalece el hábito de lectura y el diálogo cultural en el país.

Foto de portada: Collage de los libros seleccionados como los mejores de 2025.

Crédito: The New York Times.