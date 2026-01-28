En Estados Unidos crecen las protestas por el asesinato de Alex Pretti a manos de agentes federales

miércoles, enero 28, 2026

La muerte de Alex Pretti durante un operativo federal ha provocado protestas en varias ciudades de Estados Unidos y reabre el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades.

Tiempo de lectura: 2 minutos

La muerte de Alex Pretti, ocurrida durante un operativo de agentes federales en Estados Unidos, ha desatado una nueva ola de protestas ciudadanas y manifestaciones en distintas ciudades del país. El caso, que se produjo en circunstancias aún bajo investigación, ha generado indignación social y renovadas demandas de justicia, transparencia y rendición de cuentas por parte de las fuerzas del orden.

En Minneapolis, cientos de personas se congregaron en el parque Whittier, donde se levantó un altar en memoria de Pretti. Con velas, flores y pancartas, los manifestantes exigieron explicaciones claras sobre el uso de la fuerza letal y reclamaron sanciones para los responsables. Escenas similares se han repetido en otras ciudades, donde colectivos de derechos civiles han convocado marchas pacíficas y vigilias en homenaje a la víctima.

Organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos advierten que este nuevo caso se suma a una larga lista de episodios que evidencian problemas estructurales en la actuación de las fuerzas de seguridad, especialmente en contextos de operativos federales. Señalan, además, que la falta de información inmediata y detallada por parte de las autoridades contribuye a la desconfianza ciudadana.

Las autoridades federales han informado que se ha iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar si se siguieron los protocolos establecidos. Sin embargo, para muchos manifestantes, estas investigaciones suelen ser lentas y poco concluyentes, lo que refuerza el reclamo de mecanismos de control independientes.

El asesinato de Alex Pretti se convierte así en un nuevo símbolo de la tensión persistente entre comunidades civiles y cuerpos de seguridad en Estados Unidos, en un contexto marcado por la polarización política y el debate sobre la reforma policial.

Relevancia para Ecuador:

Este caso resulta relevante para Ecuador porque pone en evidencia la importancia del control civil sobre las fuerzas de seguridad y del respeto irrestricto a los derechos humanos, temas centrales en cualquier democracia y especialmente sensibles en la región.

Foto de portada: En Minneapolis, ciudadanos se reúnen con velas y pancartas en el parque Whittier, donde se levantó un altar en memoria de Alex Pretti.

Crédito: AFP