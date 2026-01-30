En escalada de crisis entre Ecuador y Colombia, los ganadores serían los chinos, afirman industriales colombianos

viernes, enero 30, 2026

La creciente tensión política y comercial entre Ecuador y Colombia podría abrir oportunidades estratégicas para China en la región, advierten líderes del sector industrial colombiano, quienes alertan sobre los riesgos de una ruptura prolongada entre ambos países andinos.

La escalada de tensiones entre Ecuador y Colombia no solo tiene implicaciones diplomáticas, sino también económicas, comerciales y geopolíticas. Así lo advierten industriales colombianos, quienes sostienen que un deterioro prolongado de la relación bilateral podría beneficiar a terceros actores, particularmente a China, que ya ha consolidado una fuerte presencia en América Latina.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), señaló que el distanciamiento entre ambos países vecinos debilita los canales tradicionales de comercio regional y abre espacios para que potencias extrarregionales ocupen ese vacío. En su análisis, una menor integración andina favorece a actores con capacidad financiera y logística para suplir mercados rápidamente.

China ha incrementado su influencia en sectores estratégicos como infraestructura, energía, telecomunicaciones y comercio, tanto en Colombia como en Ecuador. Para los industriales, un escenario de desconfianza bilateral podría acelerar esa dependencia, afectando la competitividad regional y la autonomía económica de ambos países.

El comercio entre Ecuador y Colombia ha sido históricamente intenso, con encadenamientos productivos, exportaciones cruzadas y miles de empleos vinculados a esa relación. Una crisis prolongada podría traducirse en mayores costos logísticos, pérdida de mercados y debilitamiento del tejido empresarial local.

Los industriales colombianos insisten en la necesidad de preservar el diálogo, evitar decisiones impulsivas y priorizar los intereses económicos de largo plazo, recordando que las disputas políticas suelen tener consecuencias económicas que se manifiestan con retraso, pero con impacto profundo.

Relevancia para Ecuador:

Ecuador enfrenta el riesgo de perder competitividad regional y aumentar su dependencia de actores externos si se deteriora su relación comercial con Colombia, uno de sus principales socios históricos.

Foto de portada: Bruce Mac Master, presidente de la Andi, Asociación Nacional de Industriales de Colombia.

Crédito: Andi / El Tiempo