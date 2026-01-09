En diciembre de 2025 cayó el subempleo, subieron los ingresos y la pobreza urbana bajó con fuerza, según el INEC

viernes, enero 9, 2026

El cierre de 2025 dejó señales positivas en el mercado laboral ecuatoriano. El subempleo se redujo, los ingresos promedio aumentaron y la pobreza urbana registró una caída significativa, de acuerdo con los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Los indicadores laborales y sociales de Ecuador cerraron 2025 con un balance alentador. Según cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en diciembre se registró una reducción del subempleo, un incremento de los ingresos promedio de los hogares y una disminución marcada de la pobreza urbana.

El subempleo, uno de los principales desafíos estructurales del mercado laboral ecuatoriano, mostró una caída frente a meses anteriores, reflejando una mayor estabilidad en las condiciones de trabajo. Este comportamiento estuvo acompañado por un aumento en los ingresos laborales, lo que sugiere una mejora no solo en la cantidad de empleo, sino también en su calidad.

La reducción de la pobreza urbana constituye uno de los datos más relevantes del informe. El descenso fue catalogado como “con fuerza” por el propio INEC, lo que indica un impacto significativo en los niveles de vida de la población que reside en las principales ciudades del país. Este resultado estaría vinculado tanto al aumento de ingresos como a una mayor dinamización de la actividad económica durante el último trimestre del año.

Analistas señalan que estos datos deben leerse con cautela, ya que el mercado laboral ecuatoriano sigue enfrentando retos importantes, como la informalidad y la sostenibilidad del empleo a largo plazo. Sin embargo, coinciden en que los resultados de diciembre marcan un punto de inflexión positivo tras años de presión económica derivada de la pandemia y de un entorno internacional complejo.

El informe del INEC se convierte así en una referencia clave para la evaluación de políticas públicas orientadas al empleo, los ingresos y la reducción de la pobreza, especialmente de cara a los desafíos económicos que enfrenta el país en 2026.

Relevancia para Ecuador

La mejora en empleo, ingresos y pobreza urbana refuerza la importancia de políticas económicas sostenidas que consoliden la recuperación social y fortalezcan la estabilidad de los hogares ecuatorianos.

Foto de portada: Actividad laboral y comercial en zonas urbanas del Ecuador.

Crédito: INEC / Archivo.