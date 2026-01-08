Bienvenidos en 2026 a la economía en forma de K: la IA nos hará más productivos y más desiguales

jueves, enero 8, 2026

La expansión acelerada de la inteligencia artificial impulsa la productividad global, pero al mismo tiempo profundiza las desigualdades entre empresas, sectores y trabajadores, dando forma a una economía cada vez más polarizada.

La inteligencia artificial se consolida en 2026 como uno de los principales motores de la transformación económica global. Sin embargo, su impacto no es homogéneo. Según diversos análisis económicos, la IA está impulsando un crecimiento “en forma de K”, en el que algunos sectores y empresas avanzan rápidamente, mientras otros quedan rezagados.

Las grandes compañías, con mayor capacidad de inversión, acceso a datos y talento especializado, son las principales beneficiarias de esta revolución tecnológica. Estas organizaciones logran aumentar su productividad, reducir costos y expandir mercados, apoyadas en sistemas avanzados de automatización, análisis predictivo y toma de decisiones asistida por algoritmos.

En contraste, muchas pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades para incorporar la inteligencia artificial a sus procesos productivos. La falta de recursos, capacitación y acceso a tecnologías de punta amplía la brecha entre quienes pueden adaptarse rápidamente y quienes quedan fuera de esta nueva dinámica económica.

La desigualdad también se refleja en el mercado laboral. Mientras crece la demanda de perfiles altamente calificados —especialistas en datos, programación y gestión tecnológica—, otros empleos se vuelven más precarios o desaparecen. El resultado es un mercado de trabajo más productivo, pero también más segmentado.

Expertos advierten que, sin políticas públicas adecuadas, la IA podría profundizar desequilibrios sociales y económicos. La clave, señalan, estará en la educación, la capacitación continua y el diseño de estrategias que permitan una adopción más equitativa de estas tecnologías.

Relevancia para Ecuador:

El desafío para Ecuador será aprovechar la IA para impulsar la productividad sin agravar la desigualdad, fortaleciendo a las pymes y formando talento local competitivo.

Foto de portada:

La inteligencia artificial se integra cada vez más en los procesos económicos y empresariales.

Crédito: Imagen creada con IA paraDialoguemos.ec