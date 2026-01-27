Al menos 18 muertos y más de 800.000 hogares sin luz por la tormenta ‘Fern’ en Estados Unidos

martes, enero 27, 2026

La tormenta invernal ‘Fern’ ha provocado al menos 18 muertes y dejó a más de 800.000 hogares sin electricidad en varias regiones de Estados Unidos.

Estados Unidos enfrenta las graves consecuencias de la tormenta invernal ‘Fern’, que ha dejado al menos 18 personas fallecidas y ha provocado cortes masivos de electricidad que afectan a más de 800.000 hogares, principalmente en el centro y sur del país.

El fenómeno ha impactado con especial fuerza estados como Oklahoma, Texas, Arkansas y Missouri, donde intensas nevadas, temperaturas extremas y fuertes vientos han paralizado ciudades enteras. Autoridades locales reportaron carreteras intransitables, accidentes de tránsito y daños en la infraestructura eléctrica.

En Tulsa, Oklahoma, las calles quedaron cubiertas de nieve y hielo, lo que obligó a suspender clases, cerrar oficinas públicas y activar refugios de emergencia. Equipos de rescate y compañías eléctricas trabajan contrarreloj para restablecer los servicios básicos, aunque las condiciones climáticas continúan dificultando las labores.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la tormenta ‘Fern’ podría extenderse hacia el este, afectando a millones de personas adicionales. Las autoridades han pedido a la población evitar desplazamientos innecesarios y extremar precauciones ante el riesgo de hipotermia y accidentes.

Expertos señalan que eventos climáticos extremos como ‘Fern’ reflejan una creciente vulnerabilidad de la infraestructura ante fenómenos cada vez más intensos. El impacto económico podría ser significativo, especialmente en sectores productivos y cadenas de suministro afectadas por la paralización del transporte.

El gobierno federal ha declarado estados de emergencia en varias zonas y ha movilizado recursos para apoyar a los estados más afectados.

Relevancia para Ecuador:

Los efectos de la tormenta ‘Fern’ evidencian el impacto global de los fenómenos climáticos extremos, un desafío que también afecta a países como Ecuador y exige políticas de prevención y adaptación.

Foto de portada: Vista aérea de las calles de Tulsa, Oklahoma, cubiertas de nieve tras el paso de la tormenta invernal ‘Fern’.

Crédito: Mike Simons (AP) / El País