Trump ordenó bombardear escondites de ISIS en Nigeria por crímenes contra cristianos

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ordenó ataques aéreos contra posiciones del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) en Nigeria, como respuesta a crímenes perpetrados contra comunidades cristianas en ese país africano.

Donald Trump aseguró que durante su mandato dispuso operaciones militares contra escondites del grupo terrorista ISIS en Nigeria, en represalia por los ataques y asesinatos cometidos contra comunidades cristianas. La declaración fue realizada en el marco de un balance de su política de seguridad internacional, en el que defendió el uso de la fuerza como mecanismo de disuasión frente al terrorismo.

Según Trump, los bombardeos estuvieron dirigidos a campamentos y refugios utilizados por células afiliadas al Estado Islámico en territorio nigeriano, una región donde diversos grupos extremistas han intensificado sus acciones violentas en los últimos años. El expresidente sostuvo que estas operaciones buscaban “eliminar amenazas directas” y proteger a poblaciones civiles perseguidas por motivos religiosos.

Nigeria enfrenta desde hace más de una década una compleja crisis de seguridad, marcada por la actividad de organizaciones yihadistas como Boko Haram y su escisión alineada con ISIS, especialmente en el noreste del país. Estas agrupaciones han sido responsables de masacres, secuestros y desplazamientos forzados, afectando de manera particular a comunidades cristianas y musulmanas moderadas.

Las declaraciones de Trump reavivan el debate sobre el papel de Estados Unidos en conflictos regionales de África y sobre la efectividad de las intervenciones militares como herramienta para frenar el extremismo. También se producen en un contexto de creciente preocupación internacional por la persecución religiosa y la violencia sectaria en distintas zonas del continente africano.

