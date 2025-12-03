Honduras, otro país latinoamericano que gira a la derecha, en una elección voto a voto

miércoles, diciembre 3, 2025

Honduras vive una elección extremadamente reñida entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla, con el conteo aún sin definir. Aunque las tendencias cambian, el país apunta a un giro a la derecha, sea cual sea el candidato que finalmente resulte ganador.

Honduras se convirtió hoy en el centro de atención regional tras una jornada electoral marcada por la incertidumbre y un conteo extremadamente ajustado entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla, los dos candidatos que disputan la presidencia voto a voto. Aunque en la mañana los primeros reportes daban una ligera ventaja a Asfura, el avance del escrutinio ha revertido tendencias y mantiene abierta la posibilidad de que cualquiera de los dos se proclame ganador.

A pesar de la falta de un resultado definitivo, los analistas coinciden en un punto clave: Honduras gira a la derecha, sin importar cuál de los dos candidatos triunfe. Tanto Asfura como Nasralla representan proyectos alejados del progresismo latinoamericano e inscriben al país en la ola conservadora que ha avanzado en la región.

El respaldo externo también ha influido en la narrativa electoral. Asfura ha recibido señales explícitas de apoyo por parte de sectores vinculados a Donald Trump, mientras que Nasralla, aunque con un perfil más independiente, ha adoptado discursos y propuestas alineadas con posiciones de centro-derecha, enfocadas en seguridad, lucha anticorrupción y fortalecimiento de vínculos con Estados Unidos.

La votación refleja un fuerte desgaste del gobierno saliente, criticado por escándalos de corrupción, deterioro económico y crisis social. Para muchos hondureños, estas elecciones representan un voto de castigo y un deseo de cambio inmediato, especialmente en temas de migración, empleo y seguridad ciudadana.

Mientras el Tribunal Electoral continúa actualizando los resultados en tiempo real, crece la expectativa sobre el desenlace y, sobre todo, sobre la estabilidad política de los próximos días. Los observadores internacionales han insistido en la importancia de un cierre transparente y en la necesidad de evitar tensiones postelectorales.

Relevancia para Ecuador

La elección hondureña confirma el fortalecimiento de corrientes conservadoras en América Latina, un fenómeno que puede influir en dinámicas regionales, alianzas políticas y prioridades en materia económica y de seguridad. Para Ecuador, estos cambios también pueden incidir en la agenda hemisférica y en la cooperación con Estados Unidos.

