Cuba enfrenta un apagón masivo que deja a más de la mitad del país sin electricidad

martes, diciembre 9, 2025

Cuba vive una de sus jornadas más complejas del año tras un apagón generalizado que afecta a más del 60 % del país. La falla se produjo el domingo por la tarde, cuando varias de las principales termoeléctricas salieron de funcionamiento casi de manera simultánea, provocando una caída abrupta de la generación eléctrica nacional.

El Ministerio de Energía y Minas confirmó que las plantas Antonio Guiteras, Felton y Nuevitas —tres de las más grandes del sistema— registraron fallas que coincidieron con mantenimientos pendientes y una escasez prolongada de combustible. Como consecuencia, la demanda superó ampliamente la capacidad disponible, obligando a aplicar cortes prolongados en prácticamente todas las provincias.

La situación se desarrolla en un contexto de crisis energética sostenida, marcada por la antigüedad de las plantas, falta de repuestos, baja disponibilidad de combustible importado y un sistema eléctrico que opera al límite de su estabilidad.

Reportes de prensa independientes señalaron que algunas ciudades costeras y barrios de La Habana permanecieron completamente a oscuras durante horas, mientras que el Gobierno indicó que los trabajos para restablecer la generación avanzan, aunque sin un horario preciso para la recuperación total del servicio.

La interrupción eléctrica también afecta servicios esenciales como el suministro de agua, el transporte urbano, el funcionamiento de hospitales y la cadena de frío para alimentos, lo que aumenta la preocupación entre la población.

Relevancia para Ecuador

El apagón evidencia los riesgos de depender de sistemas energéticos frágiles y poco diversificados. Para Ecuador, el caso cubano subraya la importancia de invertir oportunamente en mantenimiento, infraestructura y diversificación de fuentes para garantizar la estabilidad eléctrica nacional.

Foto de portada: Un sector de La Habana permanece sin electricidad tras el apagón que afecta a gran parte de Cuba.

Crédito: Nick Kaiser/dpa / Europa Press