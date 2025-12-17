Australia aplica la primera ley del mundo que prohíbe redes sociales a menores de 16 años

miércoles, diciembre 17, 2025

Australia se convirtió en el primer país del mundo en implementar una ley que impide que menores de 16 años utilicen redes sociales, en un intento por proteger su salud mental y bienestar. La histórica regulación exige a las plataformas bloquear cuentas bajo esa edad o enfrentar fuertes sanciones.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Desde el 10 de diciembre de 2025, Australia puso en vigor la ley denominada “Online Safety Amendment” (Social Media Minimum Age), que prohíbe a menores de 16 años acceder a cuentas en las principales redes sociales, incluidos Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, Threads y otras plataformas populares. Esta medida, sin precedentes a nivel global, tiene como objetivo reducir los riesgos asociados con el uso excesivo de redes sociales por parte de niños y adolescentes, tales como el acoso digital, la exposición a contenidos dañinos y problemas de salud mental.

El Gobierno australiano, liderado por el primer ministro Anthony Albanese, defendió la iniciativa como una herramienta para devolver parte del tiempo de vida social de los jóvenes a actividades offline, como deportes, estudios y relaciones cara a cara. Las plataformas quedan obligadas a implementar mecanismos de verificación de edad y a eliminar cuentas existentes de usuarios bajo 16 años o enfrentarse a multas que pueden alcanzar varios millones de dólares.

La medida ha generado diferentes reacciones. Mientras algunos padres y defensores de la protección infantil aplauden la decisión como un avance significativo en seguridad digital, organizaciones de derechos digitales y algunas empresas tecnológicas han expresado preocupaciones sobre la privacidad, la libertad de expresión y la viabilidad técnica de la verificación de edad a gran escala. Aún así, las autoridades aseguran que la ley es un paso necesario para adaptar las normativas a los desafíos contemporáneos del mundo digital.

También han surgido retos prácticos: algunas plataformas han confirmado dificultades para identificar con precisión la edad de los usuarios y se han reportado cuentas que podrían haber eludido inicialmente el sistema, aunque las autoridades australianas afirman que ajustarán sus mecanismos de cumplimiento con el tiempo.

Expertos en políticas públicas observan la iniciativa con atención, ya que podría inspirar debates similares en otras regiones sobre cómo equilibrar la protección infantil con derechos digitales y libertad de información.

Relevancia para Ecuador:

La legislación australiana abre un precedente global en la regulación de la actividad digital de menores y puede influir en debates sobre políticas públicas en Ecuador y América Latina acerca de protección infantil, salud mental juvenil y límites al acceso sin supervisión a tecnologías de comunicación.

Foto de portada: Adolescente observa su teléfono móvil, en referencia al debate global sobre el acceso de menores a redes sociales.

Crédito: Imagen referencial, de archivo.