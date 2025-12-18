18 de diciembre: Día Internacional del Migrante

viernes, diciembre 19, 2025

Cada 18 de diciembre, el mundo conmemora el Día Internacional del Migrante, una fecha que invita a reflexionar sobre las causas, consecuencias y aportes de la migración, un fenómeno que ha marcado profundamente la historia reciente del Ecuador.

Tiempo de lectura: 2 minutos

El Día Internacional del Migrante se conmemora cada 18 de diciembre, desde el año 2000, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente esta fecha en reconocimiento a los derechos, aportes y desafíos que enfrentan las personas migrantes en todo el mundo. La fecha recuerda la adopción, en 1990, de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Según Naciones Unidas, actualmente existen más de 280 millones de migrantes internacionales, lo que representa cerca del 3,6 % de la población mundial. La migración responde a múltiples factores: conflictos armados, crisis económicas, persecución política, cambio climático y la búsqueda de mejores oportunidades de vida.

En el caso del Ecuador, la migración ha sido uno de los fenómenos sociales más relevantes del siglo XXI. Desde finales de la década de 1990, millones de ecuatorianos emigraron principalmente hacia Estados Unidos, España e Italia, impulsados por la crisis financiera de 1999. En los últimos años, el país ha experimentado además una nueva ola migratoria, marcada por la inseguridad, el desempleo y la falta de oportunidades.

La migración ha tenido efectos profundos: por un lado, las remesas enviadas por los migrantes se han convertido en un pilar clave de la economía ecuatoriana, superando en algunos años a ingresos tradicionales como el petróleo o el banano. Por otro, el fenómeno ha generado graves consecuencias sociales, entre ellas la desintegración familiar, el impacto emocional en niños y adultos mayores, y la pérdida de capital humano.

La conmemoración del Día Internacional del Migrante busca, precisamente, visibilizar estas realidades y promover políticas públicas que protejan los derechos humanos de las personas migrantes, reconociendo su dignidad, su aporte y su rol en las sociedades de origen y destino.

Relevancia para Ecuador:

La migración es parte central de la historia contemporánea del Ecuador. Reflexionar sobre ella es clave para comprender sus desafíos sociales, económicos y humanos, y para construir respuestas responsables desde el Estado y la sociedad.

Imagen de portada: Familia migrante avanza en su trayecto, símbolo de uno de los mayores fenómenos sociales del siglo XXI.

Crédito: Ilustración referencial creada por Inteligencia Artificial paradialoguemos.ec