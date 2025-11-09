Por qué mi generación ha decidido no tener hijos

domingo, noviembre 9, 2025

Cada vez más jóvenes en el mundo eligen no tener hijos. Lo hacen no por egoísmo, sino por conciencia: por la incertidumbre climática, económica y social que perciben, y por una nueva idea de libertad personal.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El fenómeno es global: las tasas de natalidad han caído drásticamente en los países desarrollados y emergentes, y detrás de esa estadística hay una reflexión generacional profunda. La generación actual —los nacidos entre los 80 y los 2000— ha decidido, en muchos casos, no tener hijos, o al menos postergar indefinidamente esa decisión.

Las razones son múltiples. A la inseguridad económica se suman el alto costo de la vivienda, la precarización laboral y la sensación de que el planeta enfrenta una crisis ambiental sin retorno. También influye un cambio cultural: la maternidad y la paternidad ya no se ven como destinos inevitables, sino como opciones personales.

Muchos jóvenes priorizan su desarrollo profesional, sus pasiones o la estabilidad emocional antes que la crianza. Algunos expresan incluso un dilema ético: “no traer hijos a un mundo cada vez más hostil y desigual”. Esta tendencia plantea desafíos demográficos, económicos y culturales para las sociedades, que deberán adaptarse a una nueva estructura familiar y social.

Relevancia para Ecuador:

El debate interpela también a Ecuador, donde los patrones familiares están cambiando y el país deberá repensar sus políticas de empleo, vivienda y apoyo a la juventud para enfrentar el impacto de una generación que redefine el concepto de futuro.

Foto de portada: Pareja joven reflexiona sobre la decisión de no tener hijos, símbolo de un cambio generacional global.

Crédito: Ilustración generada por IA para Dialoguemos.ec.