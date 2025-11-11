LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

La salud mental infantil empieza en los padres

Redacción
martes, noviembre 11, 2025
Expertos en psicología infantil advierten que el equilibrio emocional de los niños depende en gran medida de la estabilidad y el acompañamiento afectivo de sus padres. El hogar es el primer espacio de prevención de problemas mentales.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

El aumento de los casos de ansiedad y depresión en niños ha encendido las alarmas de los especialistas. La raíz de muchos de estos problemas, señalan, se encuentra en la falta de atención emocional por parte de los padres y en entornos familiares marcados por el estrés, la ausencia o los conflictos. Según estudios recientes, los primeros años de vida son determinantes para el desarrollo de la autoestima y la regulación emocional.

La psicóloga infantil Ana María Restrepo explica que los niños aprenden a reconocer y expresar sus emociones a partir del ejemplo de sus cuidadores. “Cuando los padres dialogan, escuchan y muestran afecto, los hijos desarrollan herramientas internas para enfrentar la frustración y la tristeza”, señala. Por el contrario, los hogares con gritos, indiferencia o exceso de exigencias suelen generar inseguridad y conductas agresivas o retraídas.

Las escuelas y pediatras coinciden en que la prevención debe comenzar en casa. Promover rutinas saludables, espacios de conversación y momentos de juego en familia son estrategias clave para construir bienestar emocional desde la infancia.

Relevancia para Ecuador:
La salud mental infantil sigue siendo un tema poco priorizado en las políticas públicas. Fomentar programas de orientación familiar y atención temprana podría reducir significativamente los trastornos psicológicos en las nuevas generaciones.

Imagen de portada: Padres abrazan a su hijo en un parque, reflejo de la importancia del afecto y la conexión emocional en la infancia.
Crédito: Imagen generada por IA, estilo fotográfico realista.

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

Conoce cuáles son las próximas innovaciones en psiquiatría y neurociencias en este 2025
LO MÁS VISTO 2024: ¡Pilas! No te ahogues en un vaso de agua, mejor tómatelo
Instagram crea medidas para mejorar la salud mental de adolescentes
Salud Mental: Trastornos de ansiedad: ¿qué son y cómo tratarlos?

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com