El Pacífico latinoamericano: un santuario de tiburones que impulsa la conservación marina

viernes, noviembre 28, 2025

Un nuevo informe destaca al Pacífico latinoamericano —de México a Ecuador— como uno de los mayores refugios de tiburones del planeta. Las Islas Galápagos se consolidan como un epicentro mundial para la protección de estas especies clave.

Tiempo de lectura: 2 minutos

El Pacífico latinoamericano se ha convertido en uno de los mayores refugios naturales para tiburones en el mundo, según un reciente reportaje de El País. Esta vasta franja marina, que abarca desde México hasta Ecuador, alberga especies que van desde el tiburón martillo hasta el tiburón punta negra, fundamentales para el equilibrio ecológico de los océanos.

En particular, las Islas Galápagos destacan como uno de los lugares con mayor densidad de tiburones del planeta. Su ecosistema único, protegido durante décadas, ha permitido que diversas especies prosperen pese a las amenazas que enfrentan en otras regiones: sobrepesca, contaminación y pérdida de hábitats.

Los ambientalistas celebran el reconocimiento internacional y señalan que estos hallazgos respaldan la necesidad de fortalecer corredores marinos como el CMAR (Corredor Marino del Pacífico Este Tropical), una alianza ecológica entre Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica. Este corredor protege rutas migratorias clave y poblaciones enteras de especies vulnerables.

El tiburón punta negra, fotografiado en Galápagos, simboliza la importancia de estos esfuerzos. Su presencia indica un ecosistema saludable y diverso. Los expertos advierten, sin embargo, que las amenazas globales siguen aumentando. En los últimos 50 años, las poblaciones de tiburones del mundo han disminuido cerca del 70%, según la UICN.

En Ecuador, la protección marina es un tema prioritario. La Reserva Marina de Galápagos —ampliada a más de 193.000 km²— se ha convertido en un baluarte regional. Para los científicos, este reconocimiento internacional confirma que el país juega un rol estratégico en la conservación de especies emblemáticas y en la investigación marina.

Relevancia para Ecuador

Fortalecer la protección de Galápagos y del Pacífico Este Tropical posiciona al país como líder mundial en conservación y como destino clave para ciencia, turismo responsable y cooperación ambiental.

Foto de portada: Tiburón punta negra en las Islas Galápagos.

Crédito: Pelayo Salinas / EL PAÍS