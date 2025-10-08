Ventas en Ecuador crecen un 7% en 2025, según el SRI

miércoles, octubre 8, 2025

El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que las ventas en Ecuador aumentaron un 7% durante 2025, reflejando un repunte económico pese a los desafíos externos.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) reveló que las ventas en Ecuador alcanzaron un crecimiento del 7% en lo que va de 2025, un dato que ha sido recibido como una señal positiva de recuperación económica.

El informe señala que el incremento se concentra en sectores como el comercio, la construcción y los servicios, que han mostrado un repunte tras años de inestabilidad. Las exportaciones también contribuyeron a este resultado, impulsadas por el precio favorable de materias primas y una mayor demanda de productos ecuatorianos en el exterior.

Sin embargo, los expertos advierten que este crecimiento aún es frágil y depende de factores externos como la evolución de los mercados internacionales y las tensiones geopolíticas que afectan el comercio global. Además, resaltan la necesidad de fortalecer las condiciones internas, reduciendo la informalidad y mejorando el acceso al crédito para pequeños y medianos negocios.

El SRI destacó que la digitalización de procesos y la lucha contra la evasión tributaria han ayudado a mejorar la recaudación y la transparencia, consolidando la base tributaria del país.

Este 7% representa un avance en la senda de recuperación, pero el reto será sostenerlo en el tiempo y garantizar que el crecimiento económico se traduzca en mayor bienestar social.

Relevancia para Ecuador

Este dato es clave para la planificación económica y fiscal. El crecimiento del 7% en ventas refuerza las perspectivas de una recuperación moderada, pero sostenible, y destaca la importancia de mantener políticas que fomenten inversión, empleo y estabilidad tributaria.

Imagen de portada: Representación del crecimiento económico en Ecuador en 2025, con un aumento del 7% de las ventas, según el SRI.

Crédito: Imagen generada con inteligencia artificial.