UTPL premia a los ganadores de Loja Recicla 2025

Redacción
jueves, octubre 23, 2025
La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), a través de la carrera de Ingeniería Ambiental, junto al Ministerio del Ambiente y Energía, Fundación Ecolíderes La Cascarilla y Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA), reconocieron a los ganadores de la campaña Loja Recicla 2025, una iniciativa que promueve buenas prácticas de gestión de residuos y fortalece la cultura ambiental en la ciudad.
Durante el reciclatón, evento central de esta campaña, realizado el viernes 17 y sábado 18 de octubre, se recolectaron 12.007,06 kilogramos de residuos, entre papel y cartón, pilas y baterías, vidrio, y aparatos eléctricos y electrónicos, con 56 participantes de la localidad.

Ganadores destacados por categoría

Papel y cartón

  • Categoría A: primer lugar, Unidad Educativa Fiscomisional La Inmaculada
  • Categoría B: primer lugar, Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” Ltda
  • Categoría C: primer lugar, Delfa Alexandra Abad Cabrera

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

  • Categoría A: primer lugar, Unidad Educativa Antonio Peña Celi
  • Categoría B: primer lugar, Policía Nacional del Ecuador
  • Categoría C: primer lugar, Delfa Alexandra Abad Cabrera

Pilas y Baterías

  • Categoría A: primer lugar, Unidad Educativa Particular La Porciúncula
  • Categoría B: primer lugar, Grand Victoria Boutique Hotel
  • Categoría C: primer lugar, Vanessa Gabriela Córdova Quichimbo

Vidrio

  • Categoría C: primer lugar, Katherine Beatriz Castillo Chalán

José María Sierra, vicerrector administrativo de la UTPL, destacó que estas acciones se alinean con el propósito institucional de construir una universidad sostenible y una ciudad consciente del valor de sus recursos.

Por su parte, Mercedes Villa, directora de la carrera de Ingeniería Ambiental, resaltó que la correcta gestión de los materiales recolectados tiene un impacto ambiental directo. Al recuperar papel y cartón contribuimos a disminuir la tala de árboles; el vidrio recolectado se reincorpora en nuevos procesos productivos locales; las pilas se disponen de manera segura para evitar contaminación, y los equipos electrónicos son entregados a gestores autorizados que garantizan su tratamiento adecuado.

La catedrática, además, felicitó a las instituciones y auspiciantes que se sumaron a esta edición, e invitó a mantener este compromiso desde los hogares y espacios de trabajo para continuar construyendo una Loja consciente que cuida el ambiente.

Desde la UTPL, continuamos fomentando la educación ambiental y las prácticas sostenibles como parte de nuestra misión de formar profesionales y ciudadanos comprometidos con el cuidado de la casa común y el futuro de nuestro planeta.

