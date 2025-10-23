UTPL premia a los ganadores de Loja Recicla 2025

Participa en el Diálogo Nacional
Durante el reciclatón, evento central de esta campaña, realizado el viernes 17 y sábado 18 de octubre, se recolectaron 12.007,06 kilogramos de residuos, entre papel y cartón, pilas y baterías, vidrio, y aparatos eléctricos y electrónicos, con 56 participantes de la localidad.
Ganadores destacados por categoría
Papel y cartón
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
Pilas y Baterías
Vidrio
José María Sierra, vicerrector administrativo de la UTPL, destacó que estas acciones se alinean con el propósito institucional de construir una universidad sostenible y una ciudad consciente del valor de sus recursos.
Por su parte, Mercedes Villa, directora de la carrera de Ingeniería Ambiental, resaltó que la correcta gestión de los materiales recolectados tiene un impacto ambiental directo. Al recuperar papel y cartón contribuimos a disminuir la tala de árboles; el vidrio recolectado se reincorpora en nuevos procesos productivos locales; las pilas se disponen de manera segura para evitar contaminación, y los equipos electrónicos son entregados a gestores autorizados que garantizan su tratamiento adecuado.
La catedrática, además, felicitó a las instituciones y auspiciantes que se sumaron a esta edición, e invitó a mantener este compromiso desde los hogares y espacios de trabajo para continuar construyendo una Loja consciente que cuida el ambiente.
Desde la UTPL, continuamos fomentando la educación ambiental y las prácticas sostenibles como parte de nuestra misión de formar profesionales y ciudadanos comprometidos con el cuidado de la casa común y el futuro de nuestro planeta.
