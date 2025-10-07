martes, octubre 7, 2025

Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi reciben el Nobel de Medicina 2025 por sus investigaciones sobre el sistema inmunitario, un hallazgo que abre nuevas esperanzas en la lucha contra enfermedades autoinmunes.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El primer Nobel del año ya tiene ganadores. El Comité del Nobel anunció que el Premio en Fisiología o Medicina 2025 fue otorgado a los investigadores Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi. El galardón reconoce sus aportes al estudio de los linfocitos T reguladores, células clave para controlar las respuestas inmunitarias y evitar que el organismo ataque sus propios tejidos.

Los tres científicos lograron identificar y describir mecanismos esenciales del sistema inmunológico, lo que permitió abrir nuevas líneas de investigación sobre enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple y la artritis reumatoide. Sus hallazgos también sientan las bases para futuros tratamientos que podrían modular el sistema inmunitario de manera más precisa.

El Nobel en Medicina es tradicionalmente el primero en anunciarse cada año y marca el inicio de la temporada de premios. Con este reconocimiento, la comunidad científica celebra décadas de trabajo y cooperación internacional en un campo decisivo para la salud mundial.

El anuncio generó gran interés en universidades, laboratorios y centros médicos que ven en estas investigaciones un camino hacia terapias más efectivas y personalizadas. El premio también envía un mensaje sobre la importancia de invertir en ciencia básica, cuyo impacto puede tomar años en traducirse en beneficios clínicos.

Relevancia para Ecuador

En Ecuador, las enfermedades autoinmunes representan un reto creciente para el sistema de salud. La investigación reconocida con el Nobel abre perspectivas para el desarrollo de nuevas terapias que, a futuro, podrían beneficiar a pacientes ecuatorianos y reforzar la necesidad de invertir más en ciencia e innovación.

Imagen de portada: Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, ganadores del Premio Nobel de Medicina 2025 por sus investigaciones sobre el sistema inmunitario.

Crédito de la imagen: Nobel Prize / Ilustración de Niklas Elmehed.