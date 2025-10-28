María José Pinto representó al país en la Convención de la ONU contra el ciberdelito

Participa en el Diálogo Nacional
La vicepresidenta del Ecuador, María José Pinto, encabezó la delegación nacional que participó en la Convención de las Naciones Unidas contra el Ciberdelito, efectuada entre el 21 y el 25 de octubre de 2025 en Hanói, Vietnam. Este encuentro internacional reunió a más de 60 países para definir estrategias conjuntas frente a la creciente amenaza del cibercrimen.
El evento, impulsado por la ONU y diversas agencias internacionales, busca establecer un marco legal común que permita investigar y sancionar delitos informáticos como el fraude digital, el robo de datos y los ataques a infraestructuras críticas.
Durante su intervención, Pinto destacó la necesidad de fortalecer la cooperación tecnológica y la capacitación en seguridad digital, especialmente en países en desarrollo. “El ciberdelito no conoce fronteras; combatirlo requiere unidad y compromiso global”, afirmó.
La representación ecuatoriana propuso además una alianza regional latinoamericana para el intercambio de información y buenas prácticas.
El documento final de la convención incluye principios sobre derechos humanos, soberanía digital y protección de la privacidad.
Relevancia para Ecuador:
La participación del país en este foro reafirma el liderazgo de Ecuador en temas tecnológicos y su interés por proteger a los ciudadanos frente a amenazas digitales. La cooperación internacional será clave para modernizar la legislación ecuatoriana y fortalecer la ciberseguridad nacional.
Fotografía de portada: María José Pinto, vicepresidenta de la República, de blanco, en la Convención de las Naciones Unidas contra el Ciberdelito en Vietnam.
Crédito de la foto: Vicepresidencia de la República.
