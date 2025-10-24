Las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos atraviesan su mejor momento, afirma Christopher Landau

viernes, octubre 24, 2025

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, aseguró que las relaciones con Ecuador atraviesan su mejor etapa en décadas. Tras una reunión en Washington con la canciller Gabriela Sommerfeld, ambos destacaron la confianza, el diálogo político y los nuevos acuerdos en seguridad, inversión y desarrollo sostenible.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos viven un momento de fortaleza poco visto en los últimos años. Así lo afirmó el subsecretario de Estado Christopher Landau, tras reunirse en Washington con la canciller Gabriela Sommerfeld, en un encuentro que reafirmó los vínculos bilaterales y amplió la agenda de cooperación entre ambos países.

Landau sostuvo que “Ecuador se ha convertido en un socio confiable y estratégico para Estados Unidos en la región”, destacando el compromiso del Gobierno ecuatoriano con la estabilidad democrática y la lucha contra el narcotráfico. Sommerfeld, por su parte, señaló que la relación bilateral “se basa en el respeto mutuo y en una visión compartida de desarrollo y seguridad”.

Durante la reunión se revisaron temas clave: inversiones en energía e infraestructura, cooperación en seguridad fronteriza, intercambios educativos y alianzas tecnológicas. También se analizaron proyectos de apoyo a la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad ambiental.

Este acercamiento marca una etapa distinta en la política exterior ecuatoriana, más pragmática y abierta al fortalecimiento de lazos con socios estratégicos. La diplomacia ecuatoriana busca ahora consolidar acuerdos de largo plazo que beneficien tanto a las empresas como a los ciudadanos.

Relevancia para Ecuador:

El fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos representa una oportunidad para atraer inversión, mejorar la seguridad y ampliar la cooperación internacional. Este vínculo estratégico consolida la presencia de Ecuador en el escenario global y puede convertirse en un pilar para su desarrollo económico y político.

Foto de portada: Gabriela Sommerfeld, canciller de Ecuador, junto a Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, durante su encuentro en Washington.

Crédito: Cancillería de Ecuador