La Tierra podría estar al borde de un desastre por la caída de satélites

miércoles, octubre 15, 2025

La saturación del espacio cercano a la Tierra preocupa a científicos que advierten sobre el riesgo creciente de colisiones y caídas incontroladas de satélites. Algunos fragmentos podrían alcanzar zonas pobladas en los próximos años.

Expertos en tecnología espacial han alertado sobre el incremento de basura orbital y el riesgo de que fragmentos de satélites caigan sobre la superficie terrestre. Según la Agencia Espacial Europea (ESA), cada día entre uno y dos satélites reingresan a la atmósfera, y aunque la mayoría se desintegra, una mínima parte puede sobrevivir y representar peligro.

El auge de los satélites de comunicaciones —como los de redes 5G y los sistemas de internet global— ha multiplicado los objetos en órbita, generando lo que algunos científicos denominan “congestión espacial”.

El físico Joseph Nuth, de la NASA, advierte que sin una regulación internacional, el riesgo de choques y daños en infraestructura crítica aumentará. Se calcula que existen más de 30.000 objetos grandes orbitando el planeta y millones de fragmentos menores imposibles de rastrear.

Las agencias espaciales trabajan en programas de limpieza orbital, pero el ritmo del crecimiento tecnológico supera los avances normativos.

Relevancia para Ecuador:

El país, aunque no tiene un programa espacial propio, depende de la tecnología satelital para comunicaciones, educación y defensa. La cooperación internacional en políticas de seguridad espacial es clave para garantizar servicios y evitar riesgos a futuro.

Foto de portada: Satélites orbitando la Tierra, símbolo del crecimiento exponencial de objetos espaciales que aumentan el riesgo de colisiones y caídas incontroladas.

Crédito: Getty Images