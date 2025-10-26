La miopía avanza sin pausa y el mundo enfrenta una nueva pandemia visual

Participa en el Diálogo Nacional
La miopía se ha convertido en una de las principales amenazas para la salud visual del siglo XXI. Según estudios recientes, más del 50% de los jóvenes en el planeta padece algún grado de esta alteración ocular, y las proyecciones indican que para 2050 podría alcanzar al 70% de la población mundial.
Los especialistas advierten que el fenómeno no se limita a un problema óptico, sino que refleja un cambio profundo en los estilos de vida. El aumento del tiempo frente a pantallas, la lectura en dispositivos electrónicos y la reducción del contacto con la luz natural están modificando el desarrollo del ojo humano desde edades tempranas.
En países asiáticos como China, Corea del Sur y Singapur, la miopía infantil se ha convertido en una verdadera epidemia. En Europa y América Latina la tendencia es similar: cada vez más niños requieren corrección visual antes de los diez años. Los oftalmólogos recomiendan limitar el uso de dispositivos electrónicos, promover actividades al aire libre y realizar controles médicos regulares para prevenir daños permanentes en la retina.
La pandemia visual no solo afecta la calidad de vida, sino también la productividad, el aprendizaje y la salud mental. Los expertos insisten en que los gobiernos deben incorporar políticas de prevención visual en los sistemas educativos y de salud pública.
Relevancia para Ecuador:
En Ecuador, los casos de miopía infantil se han duplicado en la última década. El país necesita fortalecer sus programas de salud visual escolar e impulsar campañas de detección temprana para evitar que esta tendencia global se consolide como una nueva crisis sanitaria.
Fotografía de portada: Niña observando un libro con una lupa, símbolo del aumento de la miopía infantil.
Crédito: Shutterstock
