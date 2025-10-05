América Latina en alerta tras la declaración de guerra de Trump contra los cárteles

domingo, octubre 5, 2025

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de declarar la guerra a los cárteles de la droga mantiene en vilo a América Latina. Gobiernos de la región y analistas advierten sobre el riesgo de intervenciones militares y una escalada de tensiones diplomáticas.

La “declaración de guerra” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los cárteles de la droga continúa generando repercusiones en la región. Desde que anunció que su país se encuentra en un “conflicto armado formal” con estas organizaciones, los escenarios de tensión han aumentado.

México y Colombia, principales socios estratégicos en la lucha antidrogas, han expresado preocupación por la posibilidad de operaciones militares unilaterales que vulneren su soberanía. En Venezuela, el gobierno denunció abiertamente la medida como una excusa para legitimar una eventual intervención.

Expertos coinciden en que este cambio de doctrina transforma al narcotráfico en un “enemigo armado”, lo que abre la puerta a acciones bélicas a gran escala. Organismos de derechos humanos alertan que esto puede derivar en violaciones graves al derecho internacional humanitario y en una mayor militarización de la región.

En Estados Unidos, la decisión ha polarizado la opinión pública. Mientras algunos celebran la ofensiva como una respuesta contundente a la crisis de drogas, otros temen que derive en conflictos prolongados que no resuelvan el problema de fondo.

Relevancia para Ecuador:

Para Ecuador, que ya enfrenta un aumento dramático de la violencia vinculada al narcotráfico, la medida representa un dilema estratégico. El país podría verse presionado a intensificar su cooperación militar con Washington y, al mismo tiempo, expuesto a las tensiones regionales que la decisión de Trump ha desatado.

