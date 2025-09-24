Trump en la ONU: “Reconocer al Estado palestino es un premio al terrorismo”

miércoles, septiembre 24, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ante la Asamblea General de la ONU que reconocer al Estado palestino fortalecería a Hamás.

En un discurso que generó amplia atención mundial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ante la Asamblea General de la ONU que reconocer al Estado palestino “es un premio para los terroristas de Hamás”. La intervención, marcada por un tono firme, buscó enviar un mensaje claro sobre la posición de su gobierno respecto al conflicto en Medio Oriente.

Trump advirtió que cualquier medida internacional que respalde a un Estado palestino sin condiciones previas supondría legitimar las acciones de Hamás, lo que a su criterio agravaría la inseguridad en la región. Su declaración provocó reacciones encontradas en la sala: algunos delegados mantuvieron silencio, mientras que otros mostraron incomodidad.

El mandatario insistió en la necesidad de garantizar la seguridad de Israel como prioridad en la política internacional. Señaló que su gobierno continuará promoviendo acuerdos bilaterales y medidas de presión contra organizaciones consideradas terroristas, con el fin de evitar un incremento de la violencia.

Expertos diplomáticos consideran que las palabras de Trump refuerzan una línea de política exterior favorable a Israel, pero también podrían tensar las relaciones con países árabes y con sectores de la comunidad internacional que apoyan una solución de dos Estados.

La declaración se suma a un contexto ya complejo, marcado por recientes enfrentamientos en Gaza y Cisjordania, y por los esfuerzos de mediadores internacionales que buscan retomar el diálogo de paz.

Relevancia para Ecuador

Ecuador mantiene una política exterior que defiende el respeto al derecho internacional y promueve la paz en Medio Oriente. Las posiciones adoptadas por potencias como Estados Unidos inciden directamente en la dinámica de Naciones Unidas, donde Ecuador participa activamente como miembro.

Foto de portada: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU.

Crédito de la Foto: Fotografía oficial ONU / Reuters