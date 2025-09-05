Putin y Xi hablan sobre longevidad extrema e inmortalidad en conversación accidentalmente filtrada

viernes, septiembre 5, 2025

Un micrófono abierto dejó al descubierto un inusual diálogo entre Vladimir Putin y Xi Jinping, en el que fantaseaban con vivir hasta 150 años o alcanzar la inmortalidad.

Durante un encuentro bilateral, los presidentes de Rusia y China fueron sorprendidos por un micrófono abierto que captó una conversación privada en tono distendido. En ella, Vladimir Putin y Xi Jinping intercambiaron comentarios sobre los avances de la ciencia en prolongar la vida humana, mencionando incluso la posibilidad de llegar a vivir 150 años o alcanzar la inmortalidad.

El episodio, rápidamente difundido por medios internacionales, provocó reacciones de asombro e ironía. Analistas interpretan la charla como un reflejo de la creciente inversión que ambos países están destinando a biotecnología y medicina regenerativa, sectores que buscan competir con Occidente en innovación científica.

Aunque el diálogo tuvo un tono ligero, la filtración evidenció que la longevidad es un tema de interés estratégico en las agendas de las grandes potencias.

Relevancia para Ecuador:

El hecho muestra cómo la ciencia y la biotecnología se han convertido en ejes de poder geopolítico. Para Ecuador, representa un recordatorio de la importancia de invertir en investigación y salud, y de seguir de cerca los debates sobre ética, tecnología y futuro de la humanidad.