Polonia derriba drones rusos tras una violación de su espacio aéreo y la OTAN advierte sobre riesgo de escalada

Redacción
jueves, septiembre 11, 2025
La incursión de drones rusos en territorio polaco provocó una reacción militar inmediata y un fuerte pronunciamiento de la OTAN.
El gobierno de Polonia confirmó que sus fuerzas armadas derribaron varios drones rusos tras detectar una violación de su espacio aéreo, en un incidente que eleva la tensión en Europa del Este. El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando sistemas de defensa aérea interceptaron aparatos no tripulados que cruzaron la frontera desde territorio ucraniano ocupado por Rusia.

La acción polaca fue respaldada por la OTAN, que emitió un comunicado advirtiendo del riesgo de escalada militar si se repiten estas incursiones. La Alianza Atlántica reiteró que defenderá la integridad territorial de todos sus miembros y pidió a Moscú abstenerse de acciones provocadoras que amenacen la seguridad regional.

Analistas internacionales señalan que este tipo de incidentes incrementa el riesgo de un choque directo entre la OTAN y Rusia, en un contexto ya marcado por la guerra en Ucrania y las sanciones económicas impuestas a Moscú. El gobierno polaco convocó al embajador ruso para presentar una protesta formal y reafirmó su disposición a proteger su soberanía.

Relevancia para Ecuador
El episodio refleja la inestabilidad geopolítica global que puede afectar los mercados internacionales y la seguridad energética. Para Ecuador, como país exportador, la continuidad de la crisis en Europa del Este implica riesgos en comercio, inversión y seguridad alimentaria.

Tags:
