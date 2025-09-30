LOADING

OTAN debate si disparar o no a aviones rusos

Redacción
martes, septiembre 30, 2025
Rusia ha aumentado sus provocaciones aéreas y los países de la OTAN enfrentan el dilema de responder con fuego, lo que sería una decisión sin precedentes
La Alianza Atlántica enfrenta un momento de máxima tensión: Rusia ha incrementado sus provocaciones con incursiones aéreas sobre el espacio europeo, lo que ha llevado a varios países miembros de la OTAN a considerar la posibilidad de responder con fuego. Este dilema —“¿disparar o no disparar?”— plantea un desafío sin precedentes para la organización, que debe equilibrar la defensa de sus fronteras con el riesgo de escalar hacia un conflicto abierto.

 

Expertos militares advierten que un derribo de aeronaves rusas significaría cruzar una línea roja que podría desencadenar una respuesta militar directa de Moscú, con consecuencias imprevisibles para la seguridad internacional. Los gobiernos europeos mantienen intensas consultas para definir una postura común, conscientes de que cualquier error de cálculo podría alterar radicalmente la estabilidad global.

 

Relevancia para Ecuador

 

Aunque el país no forma parte de la OTAN, el desenlace de esta crisis impacta directamente en el comercio internacional, la estabilidad geopolítica y los precios de energía y combustibles. Un conflicto abierto en Europa tendría repercusiones económicas y políticas que también afectarían a Ecuador.

 

Foto de portada: Aviones de combate de  Rusia invaden cielos de países afiliados a la OTAN.

Crédito de Fotografía: NATO News / Creative Commons.

