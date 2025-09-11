LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

María José Pinto se reunió con Lula en Brasil por acuerdo de cooperación sobre la Amazonía

Redacción
jueves, septiembre 11, 2025
La vicepresidenta de Ecuador dialogó en Brasilia con Luiz Inácio Lula da Silva para impulsar un acuerdo regional de protección y desarrollo sostenible de la Amazonía.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

En Brasilia, la vicepresidenta ecuatoriana María José Pinto se reunió con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para fortalecer la cooperación en torno a la protección y desarrollo sostenible de la Amazonía. La cita, celebrada en el marco de los compromisos regionales sobre cambio climático y biodiversidad, tuvo como objetivo avanzar en la construcción de un acuerdo conjunto que involucre a los países amazónicos en políticas integradas.

Durante el encuentro, Pinto resaltó la importancia de abordar la conservación de los bosques amazónicos vinculándola con el desarrollo social y la lucha contra la desnutrición infantil, ejes que son prioritarios para Ecuador. Lula, por su parte, destacó la necesidad de que los países de la región unan esfuerzos para frenar la deforestación y promover alternativas económicas sostenibles para las comunidades locales.

El diálogo forma parte de un proceso más amplio de integración amazónica que busca combinar la agenda ambiental con la social. La participación de Ecuador refuerza su compromiso con la protección de uno de los ecosistemas más importantes del planeta y abre nuevas oportunidades para programas conjuntos de cooperación internacional.

Relevancia para Ecuador
El liderazgo de María José Pinto en este encuentro fortalece la presencia del país en escenarios internacionales, vincula la agenda ambiental con la social y posiciona a Ecuador como un actor clave en la protección de la Amazonía y en la lucha contra la desnutrición.

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

EE. UU. sube aranceles al 50% para Brasil: la respuesta de Lula
MUNDIAL 2026 ELIMINATORIAS | 0-0. Ecuador posterga su clasificación al Mundial en el debut de Ancelotti con Brasil
Carlo Ancelotti será el nuevo seleccionador de Brasil
La pareja más longeva del mundo rompe récord mundial con 84 años de matrimonio

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com