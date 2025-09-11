María José Pinto se reunió con Lula en Brasil por acuerdo de cooperación sobre la Amazonía

jueves, septiembre 11, 2025

La vicepresidenta de Ecuador dialogó en Brasilia con Luiz Inácio Lula da Silva para impulsar un acuerdo regional de protección y desarrollo sostenible de la Amazonía.

En Brasilia, la vicepresidenta ecuatoriana María José Pinto se reunió con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para fortalecer la cooperación en torno a la protección y desarrollo sostenible de la Amazonía. La cita, celebrada en el marco de los compromisos regionales sobre cambio climático y biodiversidad, tuvo como objetivo avanzar en la construcción de un acuerdo conjunto que involucre a los países amazónicos en políticas integradas.

Durante el encuentro, Pinto resaltó la importancia de abordar la conservación de los bosques amazónicos vinculándola con el desarrollo social y la lucha contra la desnutrición infantil, ejes que son prioritarios para Ecuador. Lula, por su parte, destacó la necesidad de que los países de la región unan esfuerzos para frenar la deforestación y promover alternativas económicas sostenibles para las comunidades locales.

El diálogo forma parte de un proceso más amplio de integración amazónica que busca combinar la agenda ambiental con la social. La participación de Ecuador refuerza su compromiso con la protección de uno de los ecosistemas más importantes del planeta y abre nuevas oportunidades para programas conjuntos de cooperación internacional.

Relevancia para Ecuador

El liderazgo de María José Pinto en este encuentro fortalece la presencia del país en escenarios internacionales, vincula la agenda ambiental con la social y posiciona a Ecuador como un actor clave en la protección de la Amazonía y en la lucha contra la desnutrición.