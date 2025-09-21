Gel radiactivo: nueva técnica abre esperanzas en el tratamiento del cáncer de piel

domingo, septiembre 21, 2025

Científicos presentan un gel radiactivo como alternativa terapéutica innovadora para tratar el cáncer de piel más frecuente, ofreciendo menor invasividad, mayor precisión y menos efectos secundarios.

Investigadores han desarrollado una técnica que emplea un gel radiactivo aplicado directamente sobre lesiones de cáncer de piel, particularmente los tipos más comunes, con la promesa de ser menos agresiva que tratamientos tradicionales como cirugía extensa o radioterapia externa. El gel actúa liberando radiación localizada que destruye células cancerígenas conservando mejor piel sana alrededor de la lesión. (Lavanguardia)

El procedimiento fue probada en estudios clínicos iniciales con casos de carcinoma basocelular y células escamosas superficiales. Resultados tempranos muestran que los pacientes mejoran con menor dolor y recuperación más rápida, con menos daño estético comparado con métodos convencionales.

Científicos advierten que, aunque el gel representa un avance muy prometedor, aún faltan estudios más amplios, seguimiento a largo plazo de la eficacia, seguridad a largo plazo, costo, y acceso para poblaciones menos favorecidas. También hay que asegurar estándares estrictos de control radiactivo y capacitación especializada.

Relevancia para Ecuador:

Para Ecuador, país donde los cánceres de piel representan una carga significativa en zonas con alta radiación solar, esta técnica podría cambiar mucho las opciones terapéuticas disponibles, permitiendo tratamientos locales menos invasivos y con mejor recuperación estética. Además, introduce la necesidad de fortalecer la infraestructura hospitalaria para radioterapia localizada, regulaciones de seguridad radiológica y políticas para asegurar que la innovación llegue también a pacientes rurales y de escasos recursos, no solo a los centros urbanos.

Foto de portada: Medición de lesión cutánea en paciente durante estudio clínico sobre gel radiactivo.

Crédito: Foto de La Vanguardia.