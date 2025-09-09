LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Feria del Libro de Guayaquil 2025: cinco días de cultura y nuevas historias

Redacción
martes, septiembre 9, 2025
Del 17 al 21 de septiembre, la feria reunirá a escritores nacionales e internacionales con charlas, presentaciones y firmas de libros.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

La Feria Internacional del Libro de Guayaquil se celebrará del miércoles 17 al domingo 21 de septiembre en el Centro de Convenciones de la ciudad. Durante cinco días, los lectores podrán disfrutar de lanzamientos, conversatorios, firmas de autógrafos y encuentros con autores de renombre, tanto nacionales como internacionales.

 

El evento contará con una programación diversa que incluye presentaciones de novelas, poesía, literatura infantil y académica. Además, se abrirán espacios para discutir sobre los nuevos retos del mundo editorial, el impacto de la lectura digital y la importancia de fomentar el hábito lector entre niños y jóvenes.

 

Entre los invitados se espera la presencia de escritores ecuatorianos consolidados, así como voces emergentes que buscan conectar con nuevos públicos. También se desarrollarán actividades educativas y recreativas dirigidas a estudiantes y familias, con talleres de escritura creativa y cuentacuentos.

 

La feria se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes del país, contribuyendo a que Guayaquil se posicione como un punto de encuentro literario en la región. Organizada con el apoyo de instituciones públicas y privadas, se espera la asistencia de miles de visitantes que encontrarán en la feria un espacio de diálogo y descubrimiento.

 

Relevancia para Ecuador

La feria refuerza la identidad cultural del país, promueve la lectura y genera un espacio de reflexión y encuentro en torno a la literatura, vital para el desarrollo educativo y social de las nuevas generaciones.

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

La UCG Universidad Casa Grande lanza dos nuevas colecciones literarias en la Feria del Libro de Guayaquil
Este 8 de junio arranca la Feria del Libro en Quito
Quito se prepara para vivir la Feria Internacional del Libro 2024
La Feria Internacional del Libro de Quito se realizará por ocho días

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com