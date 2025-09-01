El computador que abrió el camino a los portátiles cumple 40 años

lunes, septiembre 1, 2025

El IBM 5150, considerado el primer computador personal de la historia, cumple 40 años. Su aparición en 1981 marcó el inicio de la era digital doméstica y abrió el camino para que hoy todos tengamos un portátil en casa.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

En agosto de 1981 IBM lanzó el modelo 5150, el primer computador personal que revolucionó la informática al poner la tecnología al alcance de cualquier persona. Hasta ese momento, las computadoras eran grandes, costosas y utilizadas solo en universidades, empresas o instituciones gubernamentales. El IBM PC cambió esa dinámica: era más accesible, más pequeño y diseñado para ser usado en casa.

El modelo se vendía con procesador Intel 8088, sistema operativo MS-DOS y una pantalla monocromática, pero lo que lo hizo realmente revolucionario fue su concepción como un equipo “personal”, algo que transformó para siempre la relación de la sociedad con la tecnología.

Su impacto fue inmediato: en pocos años el concepto de “computador personal” se extendió y dio paso a una competencia global que aceleró el desarrollo de software, la industria de los semiconductores y, más tarde, la portabilidad de los equipos. La evolución llevó al nacimiento de las laptops y los dispositivos móviles que hoy forman parte inseparable de la vida cotidiana.

El aniversario número 40 del IBM PC es también un recordatorio de cómo la innovación tecnológica puede redefinir la forma en que trabajamos, estudiamos y nos comunicamos.

Relevancia para Ecuador:

La masificación de la tecnología personal transformó la educación y el trabajo en Ecuador, permitiendo que hoy el país se sume a la sociedad digital global. La innovación sigue siendo un desafío para cerrar brechas tecnológicas y garantizar igualdad de acceso.