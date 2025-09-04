Ecuador proyecta exportar 12,9 millones de barriles de petróleo, con ingresos superiores a US$700 millones

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]
El Ministerio de Energía informó que Ecuador exportará 12,9 millones de barriles de petróleo en el marco de contratos con compradores internacionales, lo que generará ingresos superiores a los 700 millones de dólares.
La operación incluye compromisos de venta a países asiáticos y norteamericanos, que representan los principales destinos del crudo ecuatoriano. Los recursos permitirán fortalecer las arcas fiscales y sostener programas de inversión social y de infraestructura.
El anuncio llega en un momento clave para la economía nacional, que busca equilibrar sus finanzas y aprovechar la coyuntura de precios internacionales relativamente estables. Autoridades señalaron que esta exportación es parte de una estrategia más amplia de gestión responsable de los recursos naturales.
Relevancia para Ecuador:
El ingreso por exportaciones petroleras constituye un alivio para la economía, pues aporta divisas, sostiene la estabilidad macroeconómica y contribuye a financiar programas sociales. El desafío radica en combinar este ingreso con políticas que diversifiquen la matriz productiva del país.
¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!
Deja un comentario