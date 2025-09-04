LOADING

Ecuador proyecta exportar 12,9 millones de barriles de petróleo, con ingresos superiores a US$700 millones

jueves, septiembre 4, 2025
El Gobierno ecuatoriano anunció que las próximas exportaciones de crudo alcanzarán 12,9 millones de barriles, lo que representará ingresos por más de 700 millones de dólares para el país.
El Ministerio de Energía informó que Ecuador exportará 12,9 millones de barriles de petróleo en el marco de contratos con compradores internacionales, lo que generará ingresos superiores a los 700 millones de dólares.

La operación incluye compromisos de venta a países asiáticos y norteamericanos, que representan los principales destinos del crudo ecuatoriano. Los recursos permitirán fortalecer las arcas fiscales y sostener programas de inversión social y de infraestructura.

El anuncio llega en un momento clave para la economía nacional, que busca equilibrar sus finanzas y aprovechar la coyuntura de precios internacionales relativamente estables. Autoridades señalaron que esta exportación es parte de una estrategia más amplia de gestión responsable de los recursos naturales.

Relevancia para Ecuador:
El ingreso por exportaciones petroleras constituye un alivio para la economía, pues aporta divisas, sostiene la estabilidad macroeconómica y contribuye a financiar programas sociales. El desafío radica en combinar este ingreso con políticas que diversifiquen la matriz productiva del país.

