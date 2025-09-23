Diésel: precisión quirúrgica

Participa en el Diálogo Nacional
Luce exitosa la estrategia para elevar el precio del diésel. Se rompe una racha de décadas de logros menores y rotundos fracasos. Es el mejor plan que le hemos visto a este Gobierno de coordinación de varios ministerios para superar un problema agudo. Evidencia el beneficio de la experiencia acumulada en casi dos años en el poder.
El alza de precios de los combustibles la inició Lenín Moreno en octubre de 2019 y enfrentó innumerables contratiempos. Recién en 2025, seis años después, Daniel Noboa completa el alza de la gasolina a precios internacionales, pero el diésel lo eleva de un plumazo en un dólar por galón, alza de 56 %, y desde diciembre se ajustará 5 % mensual.
La medida agita los mercados; agricultores, transportistas informales y placeros pescan a río revuelto y elevan sus precios. Pero esos precios especulativos tendrán una duración efímera y pronto bajarán a sus niveles habituales.
El alza abrupta del precio del diésel le genera al Gobierno ingresos de $ 100 millones al mes, lo que le permite ofrecer compensaciones que diluyen la resistencia. Un alza gradual no le hubiera traído ingresos inmediatos, y no hubiera habido compensación.
Hay tres grupos con capacidad de echar abajo la medida:
$ 11 millones. Además que durante 8 meses les daría un subsidio de entre $ 450 y $ 700 (según ciudad) a 11.700 buseros. Por lo que no hay paralización. Dentro de 8 meses el problema recaerá en los municipios, y se centrará en nuevas tarifas o compensaciones por el alza en los costos, ya no solo diésel.
La estrategia del Gobierno debe contemplar cómo neutralizar esta amenaza. El presidente declaró estado de excepción en las provincias de mayor presencia de la Conaie y trasladó temporalmente la sede del Gobierno al territorio de Iza, Cotopaxi, y de la vicepresidencia a Imbabura. Para bien del país, hacemos votos porque salga airoso de esta prueba.
Artículo publicado en EL UNIVERSO, el 21 de septiembre de 2025
Foto: El Universo. Tomada de redes de la Conaie. Líderes indígenas convocaron a movilización por la eliminación de subsidio al diésel.
