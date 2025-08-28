Régimen de Maduro pide ayuda a la ONU por las “amenazas” de Estados Unidos a Venezuela

jueves, agosto 28, 2025

Venezuela ha elevado una alerta urgente ante la ONU, tras el anuncio del despliegue de un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de EE.UU. en el Caribe. Ahora buscan que Naciones Unidas actúe para preservar la paz regional.

La representación venezolana ante la ONU, dirigida por Maduro, ha emitido un comunicado formal solicitando la intervención del secretario general, António Guterres, ante lo que considera una “escalada de acciones hostiles” por parte de Estados Unidos. Alegan que el envío del crucero lanzamisiles USS Lake Erie y el submarino nuclear de ataque rápido USS Newport News a aguas caribeñas constituye una amenaza directa a la paz regional y viola tratados históricos como el de Tlatelolco, que declara la zona como libre de armas.

En respuesta, Venezuela formuló cuatro demandas a la ONU:

Que EE.UU. detenga inmediatamente el despliegue militar en la región. Necesita garantías verificables sobre la no utilización de armas nucleares. Que la OPANAL convoque consultas urgentes. Que todos los países respalden la desnuclearización de América Latina.

Relevancia para Ecuador

Este incidente refuerza la importancia de que Ecuador y otros países sudamericanos reafirmemos nuestra identidad pacifista y desaprobación de maniobras militares que alteren la estabilidad regional. Además, representa una prueba para los compromisos internacionales en materia de desarme y seguridad colectiva.