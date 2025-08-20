Gobierno ofrece becas en inteligencia artificial con apoyo de Emiratos Árabes Unidos

miércoles, agosto 20, 2025

El Gobierno del Ecuador, en alianza con Emiratos Árabes Unidos, anunció un programa de becas para formación en inteligencia artificial, con el objetivo de preparar a jóvenes y profesionales en una de las áreas tecnológicas más demandadas del mundo.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La iniciativa busca que estudiantes ecuatorianos accedan a programas académicos especializados en inteligencia artificial (IA), ciencia de datos y automatización, financiados en parte por el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos y con la contraparte del Ministerio de Telecomunicaciones y la Secretaría de Educación Superior (Senescyt).

Las becas cubrirán estudios en universidades y centros de investigación de prestigio internacional, con modalidades tanto virtuales como presenciales. Los beneficiarios recibirán financiamiento total o parcial para matrícula, pasajes aéreos y manutención, dependiendo del tipo de programa.

Entre los requisitos para aplicar están: ser ciudadano ecuatoriano, tener título de tercer nivel en áreas relacionadas con ingeniería, matemáticas, estadística, ciencias de la computación o afines, acreditar dominio avanzado de inglés y presentar un proyecto de aplicación de la IA con impacto social o económico en Ecuador.

El Gobierno señaló que los interesados podrán postular a través de la plataforma oficial de la Senescyt, donde se publicará la convocatoria, requisitos completos y fechas límite. Este programa busca no solo formar talento humano de alto nivel, sino también impulsar el desarrollo de la industria tecnológica en el país y fortalecer la cooperación bilateral con Emiratos.

Relevancia para Ecuador:

La formación de especialistas en inteligencia artificial representa una oportunidad estratégica para diversificar la economía nacional, impulsar la innovación y responder a los desafíos de la transformación digital que vive el mundo.