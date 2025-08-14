El auge global del gasto militar: más deuda y menos empleo efectivo

jueves, agosto 14, 2025

El gasto militar mundial alcanzó un récord histórico en 2024, impulsado por tensiones geopolíticas y compromisos estratégicos de las principales potencias. Sin embargo, el aumento en defensa está elevando el endeudamiento público y no se traduce en una creación significativa de empleo.

El gasto en defensa ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años, con un incremento particularmente marcado en las economías más industrializadas. Las tensiones en Ucrania, Oriente Medio y Asia han llevado a potencias como Estados Unidos, China y varios países europeos a destinar mayores recursos a sus fuerzas armadas.

Aunque se argumenta que la industria militar puede generar empleos bien remunerados y estimular la innovación tecnológica, la realidad es que la naturaleza cada vez más automatizada de la producción y la alta especialización del sector limitan su impacto en la generación masiva de puestos de trabajo.

Al mismo tiempo, el incremento del gasto bélico está elevando el endeudamiento de los Estados y desplazando recursos que podrían destinarse a programas sociales, infraestructura o inversión productiva. El debate sobre la sostenibilidad de este modelo se intensifica ante un contexto económico global frágil y desigual.

Relevancia para Ecuador:

Para un país como Ecuador, con un presupuesto limitado y necesidades urgentes en áreas sociales y de desarrollo, el aumento del gasto militar a nivel global es una señal de alerta.

En un escenario de tensión internacional, podría haber presiones para incrementar el presupuesto en defensa, lo que implicaría recortes en sectores esenciales como salud o educación. Asimismo, la concentración de recursos en la industria armamentista a nivel mundial puede reducir la inversión extranjera en sectores productivos clave para el país, afectando su capacidad de crecimiento y generación de empleo.