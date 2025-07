El caótico arancel de Trump

domingo, julio 27, 2025

El nuevo arancel recíproco del 10 % que impuso Trump a casi todos los países, incluido Ecuador, genera incertidumbre. No está claro si reemplaza o se suma al anterior. Aunque productos como camarón, cacao y atún tendrían ventajas frente a competidores asiáticos, otros, como las rosas y el banano, se verían más afectados. El escenario es caótico y todavía incierto.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Pasan los días y aún no hay claridad sobre cómo quedará el arancel de los EE. UU. para los productos que exporta Ecuador. Trump impuso provisionalmente un arancel recíproco de 10 % a todas las naciones, salvo a las que castiga más fuertemente, y planteó que todos los países tenían que negociar aranceles con Washington.

Trump quiere reconstruir el poder manufacturero de los EE. UU. y negocia duramente con los países que exportan bienes industriales. Ecuador exporta productos primarios y está entre los del 10 %. Las cosas aún no están definidas. El plazo de definición es ahora agosto 1, y se desconoce si el 10 % es el impuesto mínimo, o si se va a sumar al anterior. Ecuador debería bregar por que el 10 % no se sume sino que substituya a los aranceles existentes, por ejemplo, rosas de 6,8 % a 10 % y no 16,8 %.

Tampoco habría una regla fija de en qué casos se respetan los acuerdos comerciales y en cuáles no. Es un caos, denuncia Brasil ante la OMC.

En general, para los productos que nos interesan, el alza arancelaria para Ecuador sería inferior que aquella para nuestros competidores. Sería el caso del camarón, atún y cacao. En banano no habría mayor efecto, pero las rosas serían más vulnerables. Veámoslo.

Camarón: el cálculo es complicado porque para proteger a la flota camaronera, EE. UU. impone dos tipos de recargos que pueden variar de empresa a empresa, pero que es posible conseguir su eliminación. Sumando el 10 % del arancel recíproco, el camarón nacional pagaría un arancel más recargo de 24 % en promedio (espero equivocarme), similar al de Indonesia (23 %). Ecuador estaría en ventaja frente a otros proveedores. Para la India, que tiene el 38 % del mercado, el arancel más recargos sería 30 %. Pero es posible que la India consiga una reducción del arancel. Los otros competidores tendrían una carga arancelaria incluso mayor: Tailandia (37 %) y Vietnam (61 %).

Atún enlatado en agua. Ecuador paga el elevado arancel de nación más favorecida, motivo por el cual exporta poco a EE. UU.: su mercado es Europa. Ahora el arancel subiría a 22 %, pero como Trump está gravando alto productos del sudeste de Asia, estos pagarían más: Tailandia, el mayor proveedor, 48 %; Vietnam, Filipinas e Indonesia, 31-32 %. México podría cabildear para entrar con 0 % arancel.

Cacao: todos los proveedores importantes de EE. UU. tendrían el arancel recíproco de 10 %, excepto Costa de Marfil, el mayor exportador mundial y principal proveedor de EE. UU., con el 21 %. Lo que podrían aprovechar Ecuador y Ghana, segundo y tercer abastecedor.

Banano: de 0 % pasamos a 10 %. Pero igual el banano de países centroamericanos y Colombia con que competimos a pesar que todos ellos tienen acuerdos comerciales. Pero se entiende que a México no se le recargará ese 10 % debido a su acuerdo comercial, lo que llevaría a México a importar banano centroamericano para su consumo interno y destinar el suyo para exportar a EE. UU. México hoy suministra aproximadamente el 7 % del banano importado por EE. UU. Si México incrementa su producción, afectaría la exportación de los demás, incluyendo Ecuador.

Rosas: el arancel para Ecuador y Colombia subiría 10 %: a Colombia a 10 % y a Ecuador a 16,8 %. Pero México podría convertirse en competidor gracias a 0 % de arancel.

Artículo publicado en EL UNIVERSO, el 27 de julio de 2025

Foto: BBC Mundo. El presidente de EE. UU., Donald Trump.