Daniel Noboa en la Universidad Casa Grande: Propuestas e intercambio democrático con los jóvenes

viernes, abril 11, 2025

En un encuentro con estudiantes y docentes en la Universidad Casa Grande, el presidente y candidato Daniel Noboa expuso su visión de país en temas clave como educación, salud, seguridad y empleo. El diálogo, parte del programa “Voto Consciente 2025”, permitió contrastar propuestas, identificar vacíos y reafirmar el rol de la academia como espacio para el debate informado y plural.

Tiempo de lectura: 4 minutos

En el marco del programa Voto Consciente 2025, una iniciativa impulsada desde el 2021 por Facultad de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad Casa Grande, la cual promueve el voto informado, el pluralismo y el debate entre distintas corrientes ideológicas, la institución recibió este 7 de abril al candidato presidencial Daniel Noboa, quien compartió con estudiantes, docentes y autoridades su visión de país en caso de ser reelegido. El evento, al que asistieron aproximadamente 500 personas, contó con un amplio despliegue de seguridad.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien actualmente busca la reelección, participó en un conversatorio estructurado en tres bloques temáticos —social, económico y político— con preguntas formuladas por estudiantes y autoridades universitarias. Sus respuestas se sustentan en datos y buscaron mostrar una planificación estructural a mediano y largo plazo.

Eje social: educación, salud y seguridad

Para comenzar, Noboa abordó el desempleo juvenil y la desconexión entre formación académica y mercado laboral. Planteó que la falta de planificación demográfica, desde hace 10 a 15 años, es producto del problema actual de cupos en el sistema universitario. Para ello, propuso una hoja de ruta a 10 años que articule educación superior, institutos técnicos, becas y educación complementaria.

Una de sus propuestas centrales fue la implementación de 30 000 residencias universitarias en zonas con cupos disponibles, pero sin infraestructura habitacional para recibir estudiantes, por lo que esas plazas se desaprovechan. Reconoció, sin embargo, que existen 280 000 jóvenes sin acceso a titulación, lo que no esclareció cómo se cerrará esta brecha.

Sobre el sistema de salud, sostuvo que el problema del IESS no radica en los jubilados, sino en el alto desempleo y subempleo, lo que reduce la base de contribuyentes. Agregó que las derivaciones médicas han pasado de 300 a 1380 millones de dólares, lo que representa un gasto insostenible.

Frente a este escenario, propuso articular el Ministerio de Salud y el IESS a través de un sistema que integre inteligencia artificial y dificulte la corrupción y discrecionalidad en los accesos, además de fomentar el uso de telemedicina en sectores rurales y disminuir los egresos en derivaciones privadas. Sin embargo, Noboa no precisó cómo se llevarían a cabo los procesos de control y auditoría, con el fin de evitar susceptibilidades de corrupción.

En el tema de seguridad, señaló que su gobierno apuesta por asesorías técnicas internacionales en áreas como guerrillas urbanas, control de pesca ilegal y bases de vigilancia en zonas costeras y fronterizas. Destacó que el narcotráfico es un problema transnacional, por lo que considera necesaria la colaboración.

En cuanto a la cooperación internacional para combatir el crimen organizado, reiteró que se tratará de asistencias técnicas y no operaciones paralelas, al margen del control del Estado. Subrayó que estas colaboraciones no comprometerán la soberanía nacional y destacó: “Los ciudadanos no se merecen vivir en ambientes donde no hay un control absoluto”.

Con relación a dichas intervenciones, sostuvo que cuenta con el apoyo ciudadano y civil. Durante el abordaje del tema de seguridad, Noboa omitió hablar sobre mecanismos de garantía de derechos humanos ante estas alianzas, así como tampoco profundizó en estrategias concretas para resolver violaciones actuales, ni en otras estrategias sociales para enfrentar la violencia.

Eje económico: sostenibilidad, empleo e incentivos

Frente al dilema entre sostenibilidad ambiental y atracción de inversión, Noboa reafirmó su apoyo a los bonos de conservación amazónica, con los que ya se han captado 1200 millones de dólares, aunque su gobierno ha identificado una demanda de 6000 millones con mayor potencial para ser utilizados en el canje de la deuda.

El candidato señaló también que la minería ilegal es un problema crítico y que se necesita una política nacional de refinamiento que permita procesar minerales dentro del país y proteger fuentes de agua. Enfatizó la necesidad no solo de una política, sino sobre todo de procesos de control de las acciones.

Sobre la estabilidad fiscal, criticó el hecho de que los incentivos empresariales entregados en gobiernos anteriores no generaron el empleo prometido. Habló de una pérdida de 3000 millones de dólares en beneficios fiscales, sin que se redujera la brecha de 200 000 empleos en esa época. Con miras a ello, planteó revisar estos esquemas con enfoque en el impacto laboral: “Lo más importante es que esos incentivos generen empleo“, y no que disminuyan impuestos, expresó.

Para combatir la informalidad laboral, anunció la creación de programas como Jóvenes en Acción, Ecuatorianos en Acción y En Emprende, orientados a la capacitación de mano de obra no tecnificada. Agregó que junto a esta estrategia se brindarán con créditos hipotecarios al 4,99%, otorgados por el Banco del Pacífico y el BIESS, así como también ejecutará un aumento en la inversión pública para reactivar la construcción y generar empleo sostenido en mano de obra no calificada durante tres años.

En respuesta a una inquietud de la universidad sobre la sostenibilidad financiera de las instituciones de educación superior sin fines de lucro, Noboa anunció que su gobierno trabaja en una ley económica urgente sobre donaciones. Esta normativa incluirá beneficios tributarios para quienes aporten a sectores como educación, seguridad y salud, aunque indicó que dichos incentivos deberían beneficiar en mayor medida a las personas o entidades que realicen donaciones a empresas, organismos y universidades públicas. Reafirmó la necesidad de un equilibrio, dado que este tipo de mecanismos podría repercutir en la recaudación tributaria.

En un momento simbólico, una representante de la Mesa Cantonal de Concertación de Discapacidad (MCCD), entregó al Presidente una carta con una propuesta de Política pública para personas con discapacidad, elaborada por 27 organizaciones sociales para aportar a dicha discusión, con el objetivo de transferir conocimientos que impacten en el desarrollo de políticas públicas.

Este evento, que forma parte del compromiso institucional para fomentar un voto informado, confirmó el rol de la academia en general y la Universidad Casa Grande en particular, como un espacio de diálogo, incidencia y construcción plural de políticas públicas que motiva a los candidatos a una presentación informada y documentada sobre sus propuestas para tomar mejores decisiones.

Nota sobre la verificabilidad de cifras

Algunas de las cifras presentadas por el candidato Daniel Noboa durante el conversatorio, aunque impactantes, requieren mayor clarificación o contraste con datos oficiales y con información proveniente de organismos independientes. Estos datos abren el debate sobre la necesidad de contar con mejores mecanismos de verificación y transparencia en las propuestas de campaña. Desde la academia, se reitera la importancia de un voto informado, crítico y basado en evidencia.