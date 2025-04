Caducidades

viernes, abril 25, 2025

¿Qué vigencia tienen hoy las ideologías? En este agudo artículo, Fabián Corral reflexiona sobre la caducidad de los dogmas, la disolución de las fronteras políticas tradicionales y la forma en que la tecnología descoloca a la política, desarma los relatos y transforma a los ciudadanos en piezas fugaces de una maquinaria global. Una invitación a pensar con lucidez en medio del vértigo contemporáneo.

Ser de izquierda, militar por la revolución, ser contestatario, apostar al totalitarismo en nombre de la libertad, ha sido, para muchos, signo y prenda de prestigio para ostentar en la academia y en los foros, y trascender en los medios.

La izquierda, hace mucho tiempo, rebasó a la política y se convirtió en una suerte de religión laica, de dogma indiscutible que invadió la cultura y la vida social e inundó los libros y las universidades. Esa izquierda, precisamente por su penetración social, sobrevivió a la muerte de los regímenes marxistas y a la inviabilidad de los sistemas que inauguraron, sobrevivió al testimonio de las dictaduras que establecieron y de las libertades que suprimieron. Cuba es el paradigma de esa sobrevivencia, y es la paradoja de que, pese a todas las evidencias, es todavía, para algunos, el ejemplo, la guía, el testimonio, y, por cierto, la negación.

En contraste, lo que se conoce como la derecha -para algunos, signo de todos los males- ha migrado desde el liberalismo anticlerical del siglo XVIII, desde la democracia y la soberanía popular, hasta puros asuntos de la economía, la competencia y las “perversidades de la acumulación” y el capitalismo.

Sin embargo, entre izquierdas y derechas, antiguas visiones de la conformación política de las sociedades, y mientras se debatían sus tesis, el mundo ha cambiado radicalmente. La tecnología ha desplazado de la política a innumerables temas, han envejecido las revoluciones, los discursos, los rostros y las memorias. Internet y la inteligencia artificial están cambiando la cultura. No hay fronteras, las clases sociales ya no responden a los esquemas socialistas. La idea de las generaciones ya no concuerda con los antiguos presupuestos sociológicos. Tenemos infinita capacidad de acceso a la información y una enorme posibilidad de desinformación y de confusión, también. No hay tiempo para detenerse, hay prisa que anula de a poco al Estado paquidérmico y abruma a la sociedad, y que provoca la temprana caducidad de las ideas.

En nuestro tiempo, las libertades y los derechos se han convertido en realidades sospechosas, y la “democracia electoral” en instrumento para llegar al poder, perpetuar la dominación de los caudillos, manipular la legislación y hacer del pueblo soberano un dócil consumidor de esperanzas fallidas y propaganda.

La tecnología le está jugando una mala pasada a la política, tanto nacional como internacionalmente. ¿Dónde están las viejas izquierdas y las derechas en este mundo dominado por la tecnología?, ¿dónde, las doctrinas en el universo asombroso y agobiante de la inteligencia artificial?, ¿sus dirigentes, sus teóricos, tienen respuestas más allá del cálculo electoral y de la nostalgia del poder?, ¿cómo calza el concepto de opinión pública entre la dispersión de las redes sociales y la vulgarización de las ideas?

Entre tanto, cambian los mapas geopolíticos, el derecho internacional pierde espacio, y como decía Orwell, la mentira se convierte en verdad, la esclavitud en libertad, la paz en guerra, y nosotros en masas útiles, pero irrelevantes.

Este artículo fue publicado en El Universo, el 24 de abril de 2025