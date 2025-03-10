El papa continúa su tratamiento y sigue en vídeo los ejercicios espirituales

Tiempo de lectura: 2 minutos

Ciudad del Vaticano (EFE).- El papa pasó «una noche tranquila» y tras despertarse ha retomado el tratamiento, así como la fisioterapia motora y respiratoria, además de seguir en vídeo la predicación esta mañana de los ejercicios espirituales de la Cuaresma, informaron este lunes fuentes vaticanas.

Francisco continúa alternando altos flujos de oxígeno con cánulas nasales por el día y la ventilación mecánica, con una máscara, por la noche, añadieron las fuentes.

Explicaron que el pontífice está informado de los aluviones registrados en Bahía Blanca (Argentina) y ha mostrado su cercanía al sufrimiento de los afectados.

En la tarde de este lunes se espera un nuevo parte médico tras 25 días ingresado en el hospital Gemelli de Roma por problemas respiratorios y si continúa estable se prevé que las comunicaciones sobre su salud se faciliten en días alternos.

Hospitalizado desde el 14 de febrero

Francisco, de 88 años, permanece hospitalizado desde el pasado 14 de febrero por una neumonía bilateral que en las últimas semanas le ha causado algunas crisis preocupantes, pero que ahora muestra una «gradual y leve mejoría», con una «buena» respuesta a la terapia, según las últimas comunicaciones del Vaticano.

Los médicos no emitieron su parte el domingo pero sí lo harán este lunes y por el momento han mantenido una posición cauta, pues su cuadro clínico continúa siendo «complejo» y, por eso, su pronóstico sigue siendo reservado.

Ya ha superado las tres semanas oculto al mundo y la única vez que su voz -débil, afectada y en español- ha superado sus paredes del hospital fue el pasado jueves, con un audiomensaje en el que agradecía a los fieles que cada noche rezan por su salud en la Plaza de San Pedro.

No obstante, Francisco sigue gobernando la Iglesia, está informado de lo que ocurre en el mundo desde su habitación de hospital y el domingo recibió al secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y al sustituto para los Asuntos Generales, el monseñor venezolano Edgar Peña Parra. EFE