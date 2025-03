Alemania ofrece un apoyo claro a la soberanía canadiense ante las amenazas de Trump

Tiempo de lectura: 2 minutos

Charlevoix (Canadá) (EuroEFE).- La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, emitió este viernes el mensaje más claro hasta ahora de apoyo a Ottawa ante las amenazas de anexión del presidente de EE.UU., Donald Trump, al afirmar que los europeos son «amigos estrechos» de los canadienses y que siempre respaldarán a Canadá.

Baerbock se refirió a las declaraciones de Trump, en las que ha llegado a señalar que la frontera entre Canadá y Estados Unidos es una línea «artificial» creada de forma caprichosa en el siglo XIX y que el país norteamericano debería convertirse en el 51 estado de EE.UU., con la guerra en Ucrania.

«No es la primera vez que he hablado de la integridad territorial, no solo en los últimos tres años sino en las últimas ocho semanas. Y he mencionado Panamá, Groenlandia y Canadá», declaró Baerbock a preguntas de los medios al final de la reunión de ministros de Exteriores del G7 que se celebró en la localidad canadiense de Charlevoix.