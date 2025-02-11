Venezuela y Colombia son los países con más solicitantes de asilo en España

martes, febrero 11, 2025

Entre ambos suman más del 63% de las peticiones en 2024, según un informe que publicó la Comisión Española de Ayuda al Refugiado

Venezuela y Colombia se mantienen como las dos primeras nacionalidades de solicitantes de asilo en España, con más del 63% de las peticiones en 2024, según un informe que publicó este martes la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Mali, con un aumento del 700% en el número de peticiones, ha desplazado a Perú como tercer país de origen, de acuerdo a esta organización no gubernamental.

A estos países le siguen en la lista con más solicitantes Senegal, Marruecos, Nicaragua, Honduras, Mauritania y Ecuador.

CEAR denuncia que a finales de 2024 España tenía más de 242.000 solicitudes de protección internacional pendientes de resolución, un 27% más que el año anterior.

El informe “Más que cifras” valora que España ha mejorado su tasa de reconocimiento de protección internacional del 12 al 18,5%, aunque sigue alejada de la media europea, del 40%.

La entidad señala que 167.366 personas solicitaron protección internacional en España en 2024, con “un ligero incremento con respecto al año anterior (163.218), pese a las previsiones alarmistas”.

CEAR señala que “las resoluciones negativas siguen aumentando” debido, sobre todo, a las denegaciones que reciben un gran número de personas de Colombia año tras año, “pese a la situación de amenaza constante que siguen sufriendo en este país”.

Las concesiones de protección internacional han crecido debido al “incremento exponencial de la protección subsidiaria”, que sube casi un 200% respecto a 2023, especialmente por las procedentes de Mali.

Sin embargo, la organización considera preocupante que las de estatuto de refugiado (6.355) bajen más de un 13% respecto a 2023.

Por otro lado, descienden también las resoluciones concedidas por razones humanitarias de 41.487 en 2023 a 33.535 en 2024, un tipo de protección menos garantista que se concede, sobre todo, a personas de Venezuela.

Seis de las diez principales nacionalidades solicitantes de protección internacional en 2024 proceden de América Latina, “región marcada por la inestabilidad política, los abusos de derechos humanos en el marco de la lucha contra el narcotráfico y la acción de grupos armados no estatales”, advierte.

Las otras cuatro proceden del norte de África y de África occidental, “asoladas por conflictos armados prolongados, crisis políticas y los efectos de la crisis climática”.

CEAR recuerda que miles de personas siguen encontrando “enormes obstáculos” para pedir protección internacional. (EFE)