Elecciones 2025: El CNE pedirá información a la Policía y FF. AA. sobre casos de coerción a votantes

lunes, febrero 24, 2025

El CNE pedirá una reunión con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y sus organismos de inteligencia para clarificar la información.

Tiempo de lectura: 2 minutos

En los últimos días, ha sido el ministro de Gobierno, José De La Gasca, quien ha dejado la preocupación ante vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la violentación del voto secreto y sobre una supuesta coacción en la primera vuelta electoral. Ha dicho que, en algunas provincias, ciudadanos fueron obligados a votar con amenazas y tomar fotografías de su sufragio hacia un determinado candidato.

“Ciertos municipios piden constancia de voto para efectos de no recibir sanciones de no renovación de permisos y más. Eso es gravísimo. Pero como no queremos entrar en ese tipo de polémicas, que se agote esto en una denuncia en Fiscalía y que luego exista algún tipo de procesamiento o no, lo que queremos, repito, es que se preserve el voto libre, el voto no coaccionado”, dijo De La Gasca a Televistazo.

El CNE pedirá este lunes 24 de febrero una reunión con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y sus organismos de inteligencia para clarificar la información sobre hechos puntuales que hayan sucedido en ciertos recintos electorales.

José Cabrera, consejero del CNE, dijo que buscan tener información “detallada y con mayores argumentos”, para determinar si se trata de una situación localizada o general.

Tras esos informes no se descarta que el CNE analice una posible resolución que obligue en la segunda vuelta a adoptar medidas restrictivas que impidan, por ejemplo, el ingreso de celulares al biombo del sufragio.

“Esta resolución no es de uno o dos consejeros. Tiene que ser del Pleno del Consejo Nacional Electoral cualquier medida que se tome”, agregó Cabrera.

Se requiere trabajo de inteligencia

El tema será elevado al pleno del CNE esta semana y podría ser una tarea de control adicional en las urnas, a cargo de las Fuerzas Armadas.

Para el general Wagner Bravo, exjefe del Comando Conjunto, esta medida requiere un poco más de control en las juntas receptoras y también trabajo de inteligencia para garantizar la tranquilidad de los votantes.

“Lo más importante es inteligencia. Recordemos que estos delincuentes, de ser el caso, no están yendo a visitar casa por casa, mandando mensajes. Entonces, con tecnología y habiendo una denuncia previa, la Fiscalía podría ordenar para que se chequee quien tiene un abultado envío de mensajes”, dijo Bravo.

Tras la reunión entre los miembros del CNE, la cúpula militar y policial, se determinará la gravedad del problema y las zonas del país donde, según el Gobierno, hubo irrespeto del secreto del voto y supuestas irregularidades.

Texto original de Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/elecciones-ecuador-2025-cne-informacion-policia-ffaa-coercion-votantes-MG8866619